Срочный ремонт котировок

Полное восстановление потребует гораздо большего времени и вложений, отмечают эксперты. «На ремонт пострадавших зданий и инженерных систем уйдут месяцы, а на устранения повреждений машинных залов — около года»,— оценивает эксперт НТИ по технологическому развитию Илья Ильинский. По его словам, найти резервную площадку «в короткие сроки для такой масштабной компании не получится». «Сгоревший сервер, как правило, не ремонтируют, а меняют полностью, но учитывая, что многие комплектующие в мире находятся в дефиците, восстановление может затянуться и оказаться дорогостоящим»,— резюмирует эксперт. На вопрос “Ъ” об общем плане восстановления инфраструктуры в «Яндексе» не ответили.