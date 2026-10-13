Срочный ремонт котировок
Акции «Яндекса» отыграли половину падения цены
13.10.2026, 21:02
На торгах 13 октября цена акций «Яндекса» отыграла почти половину падения, которое произошло после атак на дата-центры 7–11 октября. Котировки подросли после сообщений компании о частичном восстановлении сервисов. Эксперты отмечают, что оперативная реакция компании снижает тревогу инвесторов, однако считают, что полное восстановление инфраструктуры займет месяцы и потребует больших затрат. Кроме того, часть клиентов «Яндекса» может перейти на альтернативные площадки, что также отразится на финансовых показателях компании.
По данным Московской биржи, в ходе торгов 13 октября котировки акций «Яндекса» доходили до 3,53 тыс. руб., что на 4,8% выше значения закрытия предыдущего дня. Даже с учетом коррекции во второй половине дня по итогам основной сессии стоимость составила 3,47 тыс. руб., на 3% выше закрытия понедельника. В этот день акции «Яндекса» стали лидерами по объему торгов: объем операций с ними превысил 13 млрд руб., обогнав показатели таких «голубых фишек», как «Газпром» (11,3 млрд руб.), ЛУКОЙЛ (7,9 млрд руб.), «Роснефть» (7,1 млрд руб.) и Сбербанк (6,8 млрд руб.). Накануне объем торгов акциями «Яндекса» также приближался к 13 млрд руб.
Масштабный обвал котировок начался после атак на дата-центры компании, которые проходили с 7 по 11 октября. В результате акции компании подешевели на 12% и к 12 октября достигли 3,23 тыс. руб., минимума с 20 июля 2026 года. Индекс Московской биржи за это время вырос на 3,9%. Игра на понижение также шла при повышенных оборотах — за пять «медвежьих» дней объем достиг 50 млрд руб.
По данным МСФО, выручка «Яндекса» за первое полугодие 2026 года выросла на 19%, до 760 млрд руб. Чистая прибыль компании за первое полугодие составила 93,4 млрд руб., годом ранее — всего 5,4 млрд руб. В последние три года компания регулярно выплачивает значительные дивиденды.
Нынешний оптимизм инвесторов был связан с сообщениями компании о постепенном восстановлении сервисов, в работе которых фиксировались сбои. В частности, 13 октября была частично восстановлена работа сервиса «Яндекс Пэй» и большая часть функций умного дома. Также частично были восстановлены сервисы «Яндекс Карты», «Яндекс Почта» и «Яндекс Такси». Темпы восстановления при масштабах повреждений «демонстрируют возможность компании возобновлять работу сервисов в короткие сроки», что «снижает тревогу инвесторов», констатирует аналитик ФГ «Финам» Дмитрий Лозовой.
«Судя по всему, "Яндексу" удалось распределить нагрузку на работающие дата-центры, возможно, были задействованы и мощности партнеров»,— считает гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин.
Полное восстановление потребует гораздо большего времени и вложений, отмечают эксперты. «На ремонт пострадавших зданий и инженерных систем уйдут месяцы, а на устранения повреждений машинных залов — около года»,— оценивает эксперт НТИ по технологическому развитию Илья Ильинский. По его словам, найти резервную площадку «в короткие сроки для такой масштабной компании не получится». «Сгоревший сервер, как правило, не ремонтируют, а меняют полностью, но учитывая, что многие комплектующие в мире находятся в дефиците, восстановление может затянуться и оказаться дорогостоящим»,— резюмирует эксперт. На вопрос “Ъ” об общем плане восстановления инфраструктуры в «Яндексе» не ответили.
Опасения относительно возможности компании обеспечить функционирование ключевых узлов инфраструктуры будут сдерживать рост стоимости акций в ближайшее время, отмечают эксперты. «На этом фоне часть B2B-клиентов компании может задуматься о переходе с сервисов "Яндекса" на альтернативные решения, что может негативно сказаться на выручке компании»,— считает партнер ИК «Кама Флоу» Евгений Борисов.
Однако, как указывает источник “Ъ” в крупной ИТ-компании, если «Яндексу» удалось быстро восстановить работу сервисов, возможно, повреждения были не настолько критичными.
«Более того, у крупных компаний инфраструктура обычно распределена и продублирована, есть резервные мощности. "Яндекс" не является исключением и в целом смог подготовиться к сценарию, который случился»,— заявил собеседник “Ъ”.
Поддержку котировкам «Яндекса» может оказать то, что компания «имеет системное значение для российского интернета», так что акционеры могут ожидать помощь компании от государства в вопросах обеспечения безопасности инфраструктуры, указывает Дмитрий Лозовой. Однако, учитывая, что объективно оценить возможный ущерб инфраструктуре инвесторам сложно, «в ближайшее время волатильность торгов может остаться высокой», считает старший аналитик банка «Синара» Константин Белов.