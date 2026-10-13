Politico: США не предупредили Украину об обстрелах из-за непогоды
13.10.2026, 21:05
Система предупреждения о ракетных ударах дала сбой из-за непогоды. Из-за этого США не смогли предупредить Украину о пуске ракет по территории страны, заявил Politico анонимный чиновник.
«Они сообщили украинской стороне, что предупреждения не было из-за плохих погодных условий, однако в Киеве это не считают уважительной причиной»,— сказал собеседник издания. По его словам, многие все больше опасаются, что реальная причина может быть другой.
Украина получает предупреждения о пуске ракет от США через систему Battlespace Command and Control Center. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не получил предупреждения в ночь на 13 октября. За несколько дней до этого американские СМИ со ссылкой на источники писали, что Вашингтон может прекратить обмен разведданными, чтобы вынудить ВСУ не наносить удары по российским НПЗ.
Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат днем 13 октября заявил, что система сбоила и раньше. Позднее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и Дональд Трамп заявляли, что стороны продолжают обмениваться разведданными.