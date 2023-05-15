The Washington Post: НАТО решило не приглашать Украину вступить в альянс на июльском саммите

Страны НАТО в преддверии июльского саммита в Вильнюсе проводят переговоры о перспективах вступления Украины в альянс, сообщили источники The Washington Post (WP). По информации газеты, между странами есть консенсус, что НАТО на саммите не будет направлять Киеву официальное приглашение о членстве.

Серьезных решений не ожидает и глава украинской миссии при НАТО Наталья Галибаренко. «Саммит в Вильнюсе не будет историческим»,— сказала она WP. По ее мнению, встреча пройдет «без решений о будущем Украины в альянсе». Дипломат считает, что НАТО должно определить путь Киева к членству и дать определенный алгоритм для этого «вместо очередного повторения заявления о "политике открытых дверей"». «Этого недостаточно»,— заявила госпожа Галибаренко.

Источник WP в Великобритании рассказал, что страны НАТО хотят достичь договоренностей, которые демонстрировали бы единство и «ощутимую поддержку Украины», сохранение политики «открытых дверей» и прогресс по членству Киева.

Восточноевропейские страны, как утверждает WP, выступают за предоставление Украине конкретных шагов для достижения членства в НАТО. Страны Балтии предлагали направить официальное приглашение Украине или начать процесс установления «временных рамок или определенных условий» для этого.

США и некоторые западноевропейские страны выступают за «меньшие шаги», например, за «бюрократическое обновление», в том числе создание дополнительного органа НАТО--Украина, или за «решения по дальнейшему расширению технической поддержки НАТО оборонному сектору Украины». По данным источника WP, между США, Германией и Францией сейчас есть «нечто вроде пинг-понга», когда каждая из этих стран указывает на то, что «остальные имеют наиболее существенные оговорки».

Как отмечает газета, наиболее сильные опасения касаются статьи 5 Североатлантического договора, которая предусматривает коллективный ответ в случае нападения на одну или несколько стран членов НАТО. Это может ввергнуть альянс в конфликт с Россией. Кроме того, в НАТО опасаются, что быстрые шаги к вступлению Киева могут привести к эскалации конфликта на Украине.

Президент Владимир Путин называл планы Украины по вступлению в НАТО одной из причин начала специальной военной операции, в ходе которой к РФ были присоединены Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.