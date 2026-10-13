Кому на Русь ехать хорошо

Первый замначальника службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ Константин Букреев рассказал, что на сегодняшний день министерством одобрено 3900 заявлений от желающих переехать в РФ на основании 702-го президентского указа (по нему граждане недружественных стран могут в упрощенном порядке получить разрешение на временное пребывание, если они разделяют российские традиционные ценности). По данным господина Букреева, этой возможностью преимущественно пользуются мужчины из Германии, Латвии, Франции, США и Италии. Отметил он и важность более свежего указа №883, подразумевающего упрощенный режим переезда в РФ иностранцев, представляющих для нее интерес, — так называемых талантов.