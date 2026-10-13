Кому на Русь ехать хорошо
Участникам Екатерининского форума снова рассказали о преимуществах переселения в Россию
13.10.2026, 21:17
В Национальном центре «Россия» 13 октября прошел третий Екатерининский форум — ежегодное мероприятие, которое нацелено на укрепление положительного образа страны и привлечение высококвалифицированных мигрантов. На пленарном заседании представители госорганов подробно объяснили, почему Россию следует считать родиной традиционных ценностей. Общественники со своей стороны рассказали о сложностях, с которыми сталкиваются желающие жить в России иностранцы.
«Для участия в форуме зарегистрировалось более 1300 участников из 55 стран мира,— торжественно отчитался ведущий церемонии открытия.— И это лучшее свидетельство того, что Екатерининский форум является важной международной площадкой для открытого диалога и укрепления доверия между людьми». Продемонстрированная на экране карта регистраций действительно охватила почти всю планету. Особенно густо была закрашена Африка, хотя ее представители все же были на мероприятии в меньшинстве.
Открывший пленарку заместитель руководителя администрации президента, экс-глава Дагестана Магомедсалам Магомедов назвал главной задачей форума содействие реализации государственной миграционной политики и попутно напомнил об объявленном в стране Годе единства народов России. «На примере своей республики могу сказать, что мы не разделяем, хотя так много национальностей… А языком общения является великий русский язык. И это одна из главных скреп, которые есть в нашей стране»,— обрисовал чиновник главное преимущество России.
Тему подхватила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, традиционно предварив, впрочем, эту часть своей речи живописанием развернувшейся в мире битвы «света и тьмы».
Россия, по ее словам, сегодня стала «ковчегом» для сохранения всего традиционного, поэтому представительства МИДа и Россотрудничества «буквально завалены» тысячами обращений от иностранцев, желающих спасти свою идентичность посредством посадки на это судно.
Первый замначальника службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ Константин Букреев рассказал, что на сегодняшний день министерством одобрено 3900 заявлений от желающих переехать в РФ на основании 702-го президентского указа (по нему граждане недружественных стран могут в упрощенном порядке получить разрешение на временное пребывание, если они разделяют российские традиционные ценности). По данным господина Букреева, этой возможностью преимущественно пользуются мужчины из Германии, Латвии, Франции, США и Италии. Отметил он и важность более свежего указа №883, подразумевающего упрощенный режим переезда в РФ иностранцев, представляющих для нее интерес, — так называемых талантов.
Президент Федеральной национально-культурной автономии российских немцев (она значится соорганизатором форума) Константин Матис поделился своей гражданской позицией, согласно которой «чем разнообразнее мы, тем сильнее». «Конечно, мы сталкиваемся до сих пор с тем, как говорят: "А, эти немцы…" Нам, конечно, хотелось бы, чтобы про нас говорили: "Эти наши российские немцы". Это личный вопрос: у меня трое детей»,— признался он.
Позже господин Матис заверил “Ъ”, что шовинизм в России если и есть, то не выходит за бытовые рамки.
При этом в 2022 году Российско-немецкие дома в РФ столкнулись с неожиданной проблемой. Как рассказал глава автономии, после начала СВО туда периодически приходили люди и спрашивали: «Зачем вы "Леопарды" поставляете на Украину?» «Где мы и где "Леопарды"? — недоумевал Константин Матис.— Мы не имеем отношения к Германии. Мы — народ Российской Федерации». Поэтому общественник выступил с инициативой переименовать Российско-немецкие дома в Дома культуры российских немцев.
По окончании пленарки на сцену для приветственной речи пригласили принца Эдуарда фон Ангальта, которого организаторы представили как «потомка Екатерины II». Другим торжественным моментом стало вручение российских паспортов трем иностранцам: испанцу (в детстве мечтавшему стать спортивным журналистом и устроившимся в итоге в медиахолдинг Russia Today), немке (тренирующей парасборную России по конному спорту) и молодой выпускнице Академии русского балета имени Ваганова из Казахстана.
Практическая программа форума представляла собой несколько экспертных панелей. И пока на одной обсуждали фейки, порочащие светлый образ России, на другой представители НКО делились практиками интеграции иностранцев в РФ. Речь шла не только о приезжающих по двум упомянутым указам, но и о выходцах из СССР, пользующихся программой переселения, действующей с 2006 года. Именно она, по словам экспертов, дает сегодня стране наибольший приток нетрудовой миграции.
Сразу несколько участников дискуссии попеняли на несовершенство законодательной базы.
По словам руководителя проекта «Путь домой» Анатолия Бублика, в России не существует юридических отличий между различными видами мигрантов.
«Вводим ограничительную меру для трудового мигранта из Средней Азии — автоматически подвергаем ей наших соотечественников и тех же ценностных переселенцев». А заместитель главы движения «Русская мечта» Андрей Коваленко рассказал, что профильные НКО испытывают проблемы с поиском квалифицированных волонтеров для сопровождения репатриантов. Хотя помощь порой приходит с неожиданной стороны: к примеру, высокомотивированных, пусть и не всегда юридически компетентных помощников он нашел среди членов националистической организации «Русская община».
Эксперт по миграционному праву Тимур Беслангуров отметил, что благодаря последним указам президента Россия сейчас обладает уникальным «кредитом доверия» со стороны граждан, желающих сюда переехать. Но кредит этот, по его словам, может быть легко утрачен: «В последнее время мы видим, что среди иностранных граждан, которые переехали по 702-му указу, спустя два года уже немало тех, кто уезжает, не получив достаточной поддержки или в силу ужесточения норм миграционного законодательства. Возможно, произойдет коллапс западной цивилизации и они все переедут к нам, но мы должны быть готовы. А пока мы, на мой взгляд, не готовы».