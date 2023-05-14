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Коммерсантъ FM
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Кандидат от партии «Шор» Гуцул побеждает во втором туре выборов главы Гагаузии

Во втором туре выборов главы Гагаузской автономии Молдавии побеждает кандидат от оппозиционной партии «Шор» Евгения Гуцул. Она, по предварительным данным, набрала 52% голосов (27 805), передает местный телеканал GRT. Независимый кандидат, поддерживаемый Партией социалистов, Григорий Узун получил 48% голосов (25 726).

Глава администрации Гагаузии является руководителем органов публичного управления, представляет автономию в вопросах внешней политики и становится членом молдавского правительства. ЦИК Молдавии и полиция обвиняли Гагаузию в нарушениях при проведении выборов. Парламент автономии воспринял это как попытку срыва выборов.

О кандидатах — в материале «Ъ» «Гагаузия хочет как "Шор" в масле кататься».

Леонид Уварчев

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