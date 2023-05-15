Reuters: G7 расширит экспортные и энергетические санкции против России

Страны G7 по итогам саммита 19–21 мая расширят антироссийские санкции, сообщили источники Reuters. Ограничения затронут торговлю и энергетический сектор. По информации агентства, США предлагают союзникам запретить весь российский экспорт как минимум в определенных категориях с исключением для некоторых позиций.

В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

Санкции, как пишет Reuters, будут нацелены на предотвращение обхода санкций с участием третьих стран, «подрыв будущего производства энергии в России» и «ограничение торговли, которая поддерживает российские вооруженные силы».

США ожидают, что союзники по G7 скорректируют свой подход по ограничению торговли с Россией. Источники Reuters рассказали, что Вашингтон ранее подталкивал партнеров изменить подход, который позволяет «продавать в Россию все товары, если только они однозначно не внесены в черный список». Союзники не согласны на подход с более широким применением, но в Вашингтоне хотят, чтобы он применялся хотя бы в отношении сфер, «наиболее чувствительных для российских военных». «Следует ожидать, что в нескольких сферах, особенно связанных с оборонно-промышленной базой России, произойдет изменение презумпции»,— сказал американский чиновник Reuters.

По информации Financial Times, G7 и Евросоюз собираются запретить импорт российского трубопроводного газа по направлениям, на которых поставки ранее были сокращены. Брюссель может принять аналогичные меры в отношении российских нефтепроводов.

Подробнее о предложенном эмбарго на поставки нефти — в материале «Ъ» «"Дружба" — "Дружбой", а НПЗ врозь».

Леонид Уварчев