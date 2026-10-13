Захарова прокомментировала арест журналиста «Хоккайдо Симбун»
МИД: попытки Токио использовать журналистов для шпионажа вызывают сожаление
13.10.2026, 21:28
Попытки властей Японии использовать корреспондентов в России для сбора информации и подрыва безопасности страны вызывают сожаление. Так официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала арест журналиста газеты «Хоккайдо Симбун» (Hokkaido Shimbun) Юки Имаи.
Представитель ведомства считает, что произошедшее ухудшит атмосферу российско-японских связей. «В очередной раз призываем официальный Токио одуматься и изменить свой подход, отказавшись от враждебных шагов в отношении России»,— приводит слова госпожи Захаровой пресс-служба ведомства.
Юки Имаи учился в СПбГУ и работал в южно-сахалинском бюро «Хоккайдо Симбун». Он писал материалы о статусе Курильских островов, отношениях России и Северной Кореи, туризме. ФСБ утверждает, что мужчина по заданию японской разведки собирал сведения о жителях Курильских островов, участвующих в СВО. Он понимал секретность информации, отмечают в спецслужбе.
Лефортовский районный суд Москвы отправил журналиста в СИЗО до 12 декабря. Ему вменяют шпионаж (ст. 276 УК).