Захарова прокомментировала арест журналиста «Хоккайдо Симбун»

Юки Имаи учился в СПбГУ и работал в южно-сахалинском бюро «Хоккайдо Симбун». Он писал материалы о статусе Курильских островов, отношениях России и Северной Кореи, туризме. ФСБ утверждает, что мужчина по заданию японской разведки собирал сведения о жителях Курильских островов, участвующих в СВО. Он понимал секретность информации, отмечают в спецслужбе.