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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
ЖизньРелигия

Папа римский Лев XIV благополучно перенес операцию на легком

13.10.2026, 21:40
Папа римский Лев XIV вернулся в палату в больнице Джемелли после операции по удалению узелка в легком. Операция прошла успешно, передает портал Vatican News.

Stoyan Nenov / Reuters

На восстановление после операции уйдет около недели. Дополнительную информацию о состоянии папы пресс-бюро Ватикана направит позднее.
Понтифику Льву XIV (в миру — Роберт Фрэнсис Прево) 71 год. Он сообщал, что новообразование выявили на ранней стадии. Это его первая серьезная проблема со здоровьем за время пребывания на посту. Его избрали в мае 2025 года после смерти папы Франциска от инсульта.
Ватикан, деятельность папы римского и католической церкви