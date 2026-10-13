Папа римский Лев XIV благополучно перенес операцию на легком

Понтифику Льву XIV (в миру — Роберт Фрэнсис Прево) 71 год. Он сообщал, что новообразование выявили на ранней стадии. Это его первая серьезная проблема со здоровьем за время пребывания на посту. Его избрали в мае 2025 года после смерти папы Франциска от инсульта.