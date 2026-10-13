Папа римский Лев XIV благополучно перенес операцию на легком
13.10.2026, 21:40
Папа римский Лев XIV вернулся в палату в больнице Джемелли после операции по удалению узелка в легком. Операция прошла успешно, передает портал Vatican News.
На восстановление после операции уйдет около недели. Дополнительную информацию о состоянии папы пресс-бюро Ватикана направит позднее.
Понтифику Льву XIV (в миру — Роберт Фрэнсис Прево) 71 год. Он сообщал, что новообразование выявили на ранней стадии. Это его первая серьезная проблема со здоровьем за время пребывания на посту. Его избрали в мае 2025 года после смерти папы Франциска от инсульта.