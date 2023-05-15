Макрон пообещал Украине десятки бронемашин и легких танков

Франция в ближайшие недели оснастит несколько батальонов Вооруженных сил Украины десятками единиц бронетехники, в том числе легкими колесными танками AMX-10RC. Об этом говорится в заявлении президента Франции Эмманюэля Макрона по итогу встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.

Как говорится в заявлении, военная поддержка Киева продолжается, готовятся новые поставки, «чтобы постоянно учитывать самые срочные и неотложные потребности Украины в укреплении ее обороноспособности». «В ближайшие недели Франция обучит и оснастит несколько батальонов десятками бронемашин и легких танков, включая AMX-10RC»,— говорится в заявлении на сайте Елисейского дворца.

Париж подчеркивает приверженность поддержки Киева в области противовоздушной обороны. Франция готова продолжать обучение украинских военных и оказывать содействие в гуманитарной сфере. По вопросу НАТО Париж «по-прежнему решительно поддерживает укрепление способности Украины защищать себя и напоминает, что Украина имеет право выбирать свои собственные меры безопасности».

Президенты двух стран также выступили за усиление «коллективного давления на Россию посредством новых санкций». Они поддерживают планы по введению мер для предотвращения обхода санкций через третьи страны. Также главы государств поддержали усилия на привлечение к ответственности за военные преступления. Они призвали все стороны «придать максимальную международную легитимность» их инициативе по созданию спецтрибунала.

Господин Зеленский и господин Макрон анонсировали презентацию международного регистра ущерба, который был причинен разным странам во время российско-украинского конфликта. Документ будет представлен на саммите стран-участник Совета Европы в Рейкьявике.

Франция поддержала Усилия Украины по реформированию и желанию выполнить условия для начала процесса вступления в Евросоюз к концу 2023 года. Париж и Киев планируют обсудить прогресс на пути принятия Украины в НАТО.

О визите украинского президента в Европу — в материале «Ъ» «Внимание, говорит в Германии».

Леонид Уварчев