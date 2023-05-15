Эрдоган верит в победу в первом туре выборов президента Турции, но готов ко второму

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на митинге своих сторонников возле центрального офиса правящей Партии справедливости и развития в Анкаре. Он уверен, что победит в первом туре президентских выборов. Его соперник Кемаль Кылычдароглу ожидает своей победы во втором туре.

Господин Эрдоган отметил рекордный уровень явки на выборах. Он поблагодарил 27 млн граждан за то, что проголосовали за него, и 56 млн граждан — за участие в голосовании. По его словам, разница в голосах составляет около 2,6 млн в его пользу. «Поэтому мы все еще верим в возможность победы в первом туре. Если же народ сделал выбор в пользу второго тура, то мы готовы принять и это решение»,— сказал господин Эрдоган (цитата по «Анадолу»).

Господин Кылычдароглу также выступил по итогам выборов. Он считает, что господин Эрдоган не получил желаемого результата. Сам господин Кылычдароглу прогнозирует свою победу во втором туре выборов, передает Reuters.

Подсчет голосов почти завершился. По итогам обработки данных с 97,23% урн господин Эрдоган лидирует с 49,36% — ниже порога в 50%, необходимого для победы в первом туре. Единый кандидат от нескольких оппозиционных партий господин Кылычдароглу набирает 44,97%. Больше 5% получил кандидат от альянса Ata Синан Оган, меньше 0,5% — лидер партии Memleket Мухаррем Индже, который снял свою кандидатуру. Пока посчитаны данные только с 51% урн на зарубежных участках. За границей господин Эрдоган лидирует с 55,8% голосов, хотя и проигрывает своему конкуренту на участках в России, Украине, Казахстане, Китае, США, Канаде, Бразилии, Австралии и других странах.

На парламентских выборах лидирует Партия справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана с 35,41%. Партия входит в «Республиканский альянс», который получает около 50% голосов. Оппозиционный «Народный альянс» во главе с Народно-республиканской партией Кемаля Кылычдароглу набирает 34,94%.

О кандидатах — в материале «Ъ» «Умеренный исламист, главный оппозиционер и азербайджанец».

Леонид Уварчев