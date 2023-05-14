Внимание, говорит в Германии

После недолгой паузы Киев попытался вернуть в информационное пространство дискуссии о поставках ВСУ боевой авиации западного образца. Президент Украины Владимир Зеленский, впервые после 24 февраля 2022 года приехавший в Германию, на встрече с канцлером Олафом Шольцем заявил о намерении сколотить «коалицию истребителей» по аналогии с «танковой», ведущую роль в создании которой сыграл Берлин. И хотя глава немецкого правительства в ответ на это заметил, что Германия и так уже многое дала Украине, Киев все же рассчитывает на ее особую роль в положительном решении союзников по вопросу расширения ассортимента военной помощи. Впрочем, говорили в этот день в Берлине и о мире, но, судя по всему, в расчете лишь на долгосрочную перспективу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На просьбу президента Украины Владимира Зеленского помочь с поставками истребителей западного образца канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал сдержанно, дав понять, что Берлин и так уже много чего направил Киеву Фото: Michele Tantussi / Reuters Владимир Зеленский и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (слева) Фото: Reuters / Michele Tantussi Зрители наблюдают, как президент Украины покидает покидает ведомство федерального канцлера на вертолете Фото: Reuters / Nadja Wohlleben Следующая фотография 1 / 3 На просьбу президента Украины Владимира Зеленского помочь с поставками истребителей западного образца канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал сдержанно, дав понять, что Берлин и так уже много чего направил Киеву Фото: Michele Tantussi / Reuters Владимир Зеленский и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (слева) Фото: Reuters / Michele Tantussi Зрители наблюдают, как президент Украины покидает покидает ведомство федерального канцлера на вертолете Фото: Reuters / Nadja Wohlleben

За год и три месяца российско-украинского конфликта Германия прошла серьезную эволюцию. Если на его начальных этапах между Киевом и Берлином то и дело возникали противоречия, в основном из-за осторожной позиции ФРГ по вопросу военных поставок Украине, то к моменту появления украинского лидера на немецкой земле Германия стала одним из ее ключевых союзников. И к визиту Владимира Зеленского там подготовились основательно.

В городе Ахене украинского лидера и в его лице весь украинский народ ждала премия имени Карла Великого, которая с 1950 года присуждается за «вклад в объединение Европы».

А накануне визита Берлин анонсировал крупнейший на данный момент пакет военной помощи Киеву размером €2,7 млрд.

В него вошли артиллерийские системы и боеприпасы, комплексы противовоздушной обороны, 30 танков Leopard 1A5, 20 боевых машин пехоты Marder и более 100 боевых бронированных машин.

Господин Зеленский помощь с благодарностью принял и во время встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером написал в гостевой книге дворца Бельвю, что «в самый сложный период современной истории Украины Германия показала себя настоящим другом и надежным союзником». Он поблагодарил немцев за «фантастическую солидарность», а господина Штайнмайера, которого на Украине раньше остро критиковали, подозревая в пророссийских взглядах, «за личную поддержку и гостеприимство». «Вместе мы победим и вернем мир в Европу»,— заверил президент Украины.

Впрочем, чтобы добиться этого мира, по мнению Владимира Зеленского, предстоит предпринять еще некоторые шаги, в том числе и Германии.

На встрече уже с Олафом Шольцем президент Украины заявил: «Мы сейчас работаем над созданием коалиции истребителей, и частично мои визиты по столицам Европы направлены именно на это. Я думаю, что у нас будет успех. Я сегодня буду обращаться и к немецкой стороне, чтобы она поддержала Украину в этой коалиции».

Вопрос о поставках боевой авиации западного производства Киев поднимает с начала года. Преимущественно речь идет о передаче ВСУ американских F-16, однако Вашингтон неоднократно давал понять, что не намерен расширять ассортимент помощи за счет истребителей. В какой-то момент просьбы Украины о поставках авиации стали менее настойчивыми, а внимание переключилось на танки и другую бронетехнику. В итоге вопрос создания «танковой коалиции», в основу которой вошли немецкие Leopard, был решен в пользу Киева. Возможно, по этой причине господин Зеленский решил вернуть в повестку дискуссию о самолетах, находясь именно в Берлине.

Канцлер Шольц на эту ремарку украинского коллеги отреагировал сдержанно. «Мы уже многое доставили, что касается ПВО — это Patriot, IRIS-T, Gepard, а также другое оружие, различные артиллерийские системы, системы залпового гоня. Это то, на чем мы концентрируемся»,— сказал он, прямо не отказывая Киеву в поставках истребителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Церемония награждения Владимира Зеленского премией имени Карла Великого в Аахене Фото: Reuters Владимир Зеленский и федеральный канцлер Олаф Шольц (справа) в Аахене Фото: Jana Rodenbusch / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Церемония награждения Владимира Зеленского премией имени Карла Великого в Аахене Фото: Reuters Владимир Зеленский и федеральный канцлер Олаф Шольц (справа) в Аахене Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Впрочем, в отличие от ситуации с танками Leopard, в вопросе об авиации Германия не обладает решающим голосом. Тем не менее, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, это не значит, что она не может и тут сыграть одну из ключевых ролей. «Германии повезло, потому что F-16 — это не Leopard, это не немецкая техника. В отличие от Leopard, Германия не нажимает здесь зеленую кнопку. Это делают США. Так что мы ожидаем от Германии лишь активной роли в создании межгосударственной коалиции»,— разъяснил ожидания Киева господин Кулеба.

При этом, хотя союзники отчитываются о рекордных пакетах военной помощи Киеву и уверяют, что поставили все необходимое для анонсированного контрнаступления, Украина настаивает, что полученных вооружений пока недостаточно.

«Еще несколько визитов, и все»,— ответил господин Зеленский в Берлине на вопрос, достаточно ли ВСУ получили оружия для контрнаступления. Он также подчеркнул, что ФРГ находится на втором месте по военным поставкам Украине, однако Киев намерен «сделать все, чтобы вывести Германию на первое место». По мнению украинского лидера, именно в увеличении поставок кроется перспектива завершения конфликта.

Примечательно что пока в Германии, а днем ранее и в Италии политик призывал к расширению номенклатуры передаваемых вооружений, в газете The Washington Post со ссылкой на данные американской разведки вышел материал, в котором утверждалось, что президент Украины допускал использование западных вооружений для ударов по РФ и даже захват некоторых приграничных территорий России для усиления будущих переговорных позиций. Владимир Зеленский назвал эти утверждения «фантазиями» и заверил: «Мы не атакуем российскую территорию, мы освобождаем нашу территорию».

Тем временем, несмотря на требования Киева дать ему больше вооружений, Олаф Шольц заверил, что украинские власти готовы к мирному урегулированию конфликта.

«Нужно везде говорить о том, что Украина готова к миру, но она по праву и при нашей полной поддержке требует, что это не должно означать просто замораживания конфликта и того, что Россия будет диктовать условия»,— заявил канцлер, комментируя инициативу Бразилии по немедленному прекращению огня. Политик уверен, что прилагать усилия в этом направлении необходимо, одновременно держа в уме, что «мир не может быть против Украины».

В этом господин Шольц совпал с Антонио Таяни, главой МИД Италии, где господин Зеленский побывал накануне. По мнению итальянского министра, необходимо «выслушать любое предложение, которое может положить конец конфликту», однако за основу урегулирования надо брать «десять пунктов мирного предложения Зеленского». «В противном случае мы говорили бы не о мире, а о поражении Украины»,— сказал дипломат.

В Москве ранее настаивали, что не отказываются от мирного решения конфликта, однако не видят к этому предпосылок. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что «при нынешней позиции киевской власти» достижение целей на Украине «возможно только военным путем». При этом к мирному урегулированию, несмотря на резкое неприятие Москвой и Киевом позиций друг друга, всерьез, кажется, подключился Китай. В понедельник, 15 мая, спецпредставитель правительства КНР по поиску политического решения конфликта Ли Хуэй начнет большое турне по Европе, в ходе которого посетит Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Москву. Правда, удастся ли ему встретиться с Владимиром Зеленским — большой вопрос, поскольку непонятно, когда украинский лидер окажется в Киеве. Западные СМИ 14 мая сообщили, что из Германии президент Украины собрался поехать во Францию, где, видимо, продолжит работу над формированием «коалиции истребителей».

Алексей Забродин