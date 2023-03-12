«В Китае есть схема»

События в автобизнесе и в жизни рядовых автовладельцев после ввода войск России на Украину.

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Volkswagen борется с параллельным импортом своих автомобилей из Китая в Россию. Объем производства всех сегментов автомобилей в России за 2022 год сократился на 60% относительно показателей 2021 года. Гонщик Никита Мазепин смог оспорить в Европейском суде включение в санкционный список Евросоюза и теперь ему разрешено вести переговоры о контрактах в международных сериях. В РФ стартовали продажи автомобилей «Москвич». Основным претендентом на завод Volkswagen в Калуге стал «Авилон». АвтоВАЗ возобновил серийное производство Lada Vesta. Россия может запустить восстановительное производство б/у автозапчастей.

День 375-й. 5 марта. Воскресенье

05.03.2023 13:32

В польском городе Радлув полностью сгорела одна машина скорой помощи, еще одна серьезно повреждена. Предварительной причиной возгорания считается поджог. Сгоревшие машины были частью гуманитарного конвоя из шести скорых и четырех пикапов с медицинским оборудованием. Волонтеры собирались передать их больницам в Харьковской и Сумской областях, а также в Киеве. Волонтеры объявили новый сбор средств на покупку машин скорой помощи.

День 374-й. 4 марта. Суббота

04.03.2023 13:37

Водителя «Нивы» Леонида Голованова, погибшего в результате нападения диверсантов с Украины на два села Брянской области, похоронили в поселке Климово.

04.03.2023 13:36

АвтоВАЗ возобновил серийное производство машин Lada Vesta. У обновленной версии седана незначительно изменится внешность: Vesta получит новые светодиодные фары. Также авто будут штатно оснащаться двумя фронтальными подушками безопасности, системой ABS, парктрониками и сенсорной мультимедийной системой.

День 373-й. 3 марта. Пятница

03.03.2023 14:02

АвтоВАЗ начал серийное производство новой Lada Vesta на заводе в Тольятти, куда сборку модели перенесли с завода в Ижевске.

День 372-й. 2 марта. Четверг

02.03.2023 23:12

В Брянской области на мине подорвалась машина Росгвардии, четыре человека пострадали.

02.03.2023 21:24

Известный российский гонщик Никита Мазепин смог оспорить в Европейском суде прошлогоднее включение в санкционный список Евросоюза, которое сделало невозможным продолжение им карьеры в «Формуле 1» и других престижных гоночных сериях. Господину Мазепину удалось доказать неправомерность действий Евросоюза, основанных исключительно на его родственных связях: отец спортсмена Дмитрий Мазепин являлся владельцем «Уралкалия», спонсировавшего команду сына Haas. Теперь Никите Мазепину разрешено вести переговоры о контрактах в международных сериях.

02.03.2023 14:07

Компания Saudi Aramco подписала договор о намерениях с Geely Holding Group и Renault Group, предусматривающий участие саудовской компании в производстве двигателей внутреннего сгорания, гибридных двигателей и трансмиссий для автомобилей. Соглашение предусматривает также участие в разработке новых синтетических видов топлива и работе над водородными технологиями следующего поколения.

02.03.2023 12:59

Продажи автомобилей «Москвич 3» и электромобилей «Москвич 3е» стартуют 3 марта у всех официальных дилеров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

02.03.2023 12:32

Девочка, которая пострадала в Брянской области при обстреле диверсантами автомобиля, жива, ее госпитализировали. Сведения о ее смерти недостоверны, сообщили ТАСС в правительстве региона.

02.03.2023 12:25

Сообщения об обстреле школьного автобуса в селе Любечане украинскими диверсантами не соответствуют действительности. Школы в этом районе работают в режиме дистанционного обучения.

02.03.2023 12:42

Продажи автомобилей «Москвич» на российском рынке начнутся 3 марта — кроссовер «Москвич 3» будет доступен в 23 городах.

02.03.2023 11:41

Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла диверсионно-разведывательная группа, сообщает губернатор Брянской области Богомаз. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля.

02.03.2023 00:46

Рынок полуприцепов адаптировался к кризису: выпуск и продажи российских заводов в 2022 году сократились лишь на 3%. Уход иностранных игроков позволил им наращивать долю в общих продажах и выходить в новые сегменты. Однако по некоторым направлениям, например, в наиболее сложных и дорогих рефрижераторах, спрос восстанавливается медленнее. Перевозчики пока осторожно относятся к локальной технике, а ее производство ограничивает необходимость импортировать холодильные установки.

День 371-й. 1 марта. Среда

01.03.2023 18:02

Российское юрлицо Volkswagen и его активы будут в ближайшее время реализованы — лучшие условия сделки предложила автомобильная группа «Авилон». Сейчас идет подведение итогов конкурса, в котором также участвовала АФК «Система». В результате сделки покупатель получит не только калужский завод, но и производство двигателей, а также финансовые компании Scania. По сообщениям профсоюза завода, инвестор перезапустит производство в режиме сборки. Наиболее логичным выглядит вариант локализации моделей Jetta партнерства VW и FAW в Китае, параллельным импортом которых уже занялся «Авилон». Однако это создает риски для VW.

01.03.2023 14:36

Компания «Моторинвест», которая под брендом Evolute наладила выпуск электромобилей в Липецкой области, дебютировала в чемпионате России по классическому ралли. На ралли «Суворов», которое прошло в Любытинском районе Новгородской области, электрический седан Evolute i-Pro выступил в роли автомобиля безопасности.

01.03.2023 11:56

Основным претендентом на завод немецкого концерна Volkswagen в Калуге стал автодилер «Авилон». Финальное согласование сделки ожидается 3 марта.

01.03.2023 11:08

С 1 марта электромобили могут ездить бесплатно по платным федеральным автодорогам.

01.03.2023 10:33

Компания Haval готовит восемь моделей для России, выпуск которых наладят на заводе в Тульской области

01.03.2023 09:36

Список продуктов, ингредиентов и непродовольственных товаров, которым не требуются перецепка с европейских грузовиков на российские на границе, может резко сократиться. Совещание по этому вопросу в марте планируется у первого вице-премьера Андрея Белоусова. Участники продовольственного рынка опасаются порчи грузов и роста цен, но логистические компании видят потенциал в большей загрузке инфраструктуры и местных перевозчиков.

01.03.2023 01:22

«В Китае есть схема Big Customer Channel. Это продажа напрямую от завода-изготовителя трейдеру, минуя дистрибутора и дилера. Она дает возможность закупать автомобили в нужном объеме, формирует большой выбор брендов и моделей в одном окне, с понятной и эффективной для нас экономикой. Весомый плюс работы с китайскими коллегами — очень схожая комплектация автомобилей с российскими, в отличие от машин, поставляемых параллельным импортом, например из ОАЭ, которые производятся в соответствии с климатическими особенностями региона», — директор по развитию и инновациям ГК «Ключавто» Юлия Овчинникова в интервью «Ъ» о параллельном импорте, схемах поставок и ценах.

День 370-й. 28 февраля. Вторник

28.02.2023 21:41

В марте АвтоВАЗ введет дополнительные рабочие субботы на линиях сборки автомобилей Granta и Niva. Компания также планирует запустить линию производства Lada Vesta NG, ее загрузка будет зависеть от поставок запчастей.

28.02.2023 19:29

На юго-востоке Москвы из-за похожего на гранату предмета оцепили грузовик.

28.02.2023 00:50

Автозавод «Москвич» предлагает обеспечить 100% компенсаций утильсбора в обмен на гарантии развития нового модельного ряда. АвтоВАЗ, который единственный в легковом сегменте получает полные компенсации, выступает категорически против и настаивает на дополнительном субсидировании спроса на Lada.

День 369-й. 27 февраля. Понедельник

27.02.2023 18:44

С 1 марта цены на автомобили АвтоВАЗа вырастут примерно на 2%, сообщил глава концерна Максим Соколов. Он объяснил такое решение тем, что АвтоВАЗ давно не поднимал цены на продукцию: с марта 2022 года.

27.02.2023 15:38

Объем производства всех сегментов автомобилей в России за 2022 год сократился на 60% относительно показателей 2021 года. Всего за прошлый год в стране было произведено 620 тыс. машин, сообщил замглавы Минпромторга Альберт Каримов в ходе парламентских слушаний в Совфеде.

27.02.2023 14:14

Россия может запустить восстановительное производство б/у автозапчастей. Создать такую индустрию предлагает Госдума. В интервью “Ъ FM” глава думского комитета по промышленности Владимир Гутенев подчеркнул, что запуск таких комплектующих существенно снизит зависимость авторынка от зарубежных поставок.

27.02.2023 12:10

Volkswagen борется с параллельным импортом своих автомобилей из Китая в Россию. Как пишет газета Handelsblatt, концерн составляет черные списки автодилеров, которые могли участвовать в таких схемах. Производитель запретил продавать машины официальным дилерам, но не может сделать это в отношении независимых салонов.

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