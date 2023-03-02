Врио замгубернатора Брянской области опровергла обстрел школьного автобуса

Сообщения об обстреле школьного автобуса в селе Любечане украинскими диверсантами не соответствуют действительности. Школы в этом районе работают в режиме дистанционного обучения, сообщила врио замгубернатора Брянской области Елена Егорова «РИА Новости». Она добавила, что диверсантам не удалось проникнуть в здания школ Брянской области.

«Не было там школьного автобуса. Нет детей в заложниках никаких. У нас на тех территориях не работают школы, они на дистанте»,— сказала Елена Егорова.

Сегодня днем, 2 марта, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию Климовского района в село Любечане с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. СМИ со ссылкой на власти сообщают о взятии шести заложников в селе Любечане и боестолкновении в с украинскими диверсантами. Есть погибшие и раненые.

Что проиходит в Брянской области — в онлайн-трансляции «Ъ».