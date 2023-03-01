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Коммерсантъ FM
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РБК: автодилер «Авилон» приобретет завод Volkswagen в Калуге

Основным претендентом на завод немецкого концерна Volkswagen в Калуге стал автодилер «Авилон». Финальное согласование сделки ожидается 3 марта. Об этом сообщил РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом сделки.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Работа завода Volkswagen в Калуге была приостановлена весной 2022 года из-за ввода российских войск на Украину. Его максимальная мощность — до 225 тыс. автомобилей в год. Он был запущен в 2007 году. Там производили машины Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid.

В третьем квартале 2022 года Volkswagen допустила продажу части активов в России. В феврале «Ъ» писал, что покупкой завода в Калуге заинтересована АФК «Система».

Олеся Павленко

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