В Брянской области на мине подорвалась машина Росгвардии, четыре человека пострадали

У села Сушаны в Брянской области на мине подорвалась машина Росгвардии, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его словам, четверо росгвардейцев получили легкие осколочные ранения.

В числе пострадавших — трое сотрудников Брянского СОБр (командир боевого отделения, двое бойцов) и взрывотехник ОМОН. Господин Хинштейн заверил, что их жизни и здоровью ничто не угрожает. «В дальнейшем силами Росгвардии была проведена зачистка с. Любечане, и участие в разминировании территории с.Сушаны. Все действия осуществлялись четко по решениям оперативного штаба»,— написал он в Telegram.

Сегодня, 2 марта, утром власти Брянской области сообщили, что диверсионная группа с территории Украины проникла в два села — Сушаны и Любечане. По версии властей, в результате боестолкновений погибли два человека. Киев свою вину отрицает. Ответственность за случившееся взял воюющий на стороне вооруженных сил Украины «Русский добровольческий корпус» (состоит из выходцев из запрещенного в России «Азова» и других подразделений). В ФСБ заявили, что напавших «выдавили на территорию Украины» и нанесли по ним артиллерийский удар.

Подробности — в материале «Ъ» «Террористы вернулись в свое отечество».

Лаура Кеффер