Сергей Собянин анонсировал старт продаж электоромобилей «Москвич» 3 марта

Продажи автомобилей «Москвич 3» и электромобилей «Москвич 3е» стартуют 3 марта у всех официальных дилеров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. 52 точки продаж и сервисного обслуживания марки открыты в 23 городах России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Собянин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Собянин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сотрудники дилерской сети сейчас проходят обучение, добавил господин Собянин. Повышенное внимание уделяют работе с электромобилями, поскольку для многих это «новый опыт». Точки продаж тем временем оформляют с использованием символики бренда.

В 2023 году «Москвич» планирует выпустить 50 тыс. автомобилей (из них 10 тыс. электромобилей). Через год концерн намерен удвоить объемы выпуска.

Цена на новый «Москвич», напомним, в базовой комплектации с механической коробкой передач стартует от 1,97 млн руб., с вариатором — от 2,035 млн руб. Такую стоимость эксперты ранее называли «сильно завышенной». «Ценообразование на "Москвич" не зависит от спроса на него, будь то бензиновая версия или электрическая»,— говорил автоэксперт Вячеслав Субботин «Ъ FM».

Подробнее об этом — в материале «Москвичи заехали в салоны».

Григорий Лейба