Электромобиль Evolute дебютировал в чемпионате России по ралли

Компания «Моторинвест», которая под брендом Evolute наладила выпуск электромобилей в Липецкой области, дебютировалf в чемпионате России по классическому ралли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Evolute i-Pro на ралли «Суворов»

Фото: ASMG Evolute i-Pro на ралли «Суворов»

Фото: ASMG

На ралли «Суворов», которое прошло в Любытинском районе Новгородской области, электрический седан Evolute i-Pro выступил в роли автомобиля безопасности. В экипаж 150-сильного электромобиля вошли руководитель специальных проектов Evolute пилот Василий Чеботарев и серебряный призер этапа чемпионата Европы по ралли штурман Роман Капустин.

В гонке принял участие полностью стандартный электромобиль на обычных дорожных шипованных покрышках. За два дня ралли «Суворов» Evolute i-Pro проехал четыре спецучастка общей протяженностью 323 км, затратив на эту дистанцию 79,5 кВт электроэнергии. Это первый в истории российского ралли случай, когда в роли машины безопасности выступил электромобиль.

Напомним, электрический седан Evolute i-Pro вышел на российский рынок в октябре 2022 года, а вслед за ним в ноябре были начаты продажи кроссовера Evolute i-Joy.

Максим Вершинин

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