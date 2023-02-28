В марте АвтоВАЗ перейдет на шестидневку на линиях Granta и Niva

В марте АвтоВАЗ введет дополнительные рабочие субботы на линиях сборки автомобилей Granta и Niva. Компания также планирует запустить линию производства Lada Vesta NG, ее загрузка будет зависеть от поставок запчастей. Об этом сообщил председатель первичной профсоюзной организации Сергей Зайцев.

«Вышел приказ, согласно которому в марте планируется работа по субботам автосборочного комплекса на линиях Granta и Niva»,— сказал господин Зайцев (цитата по «РИА Новости»). По его словам, дополнительные рабочие дни будут оплачиваться по двойному тарифу.

Из-за санкций у АвтоВАЗа начались трудности с запчастями, и заводы компании несколько раз уходили в простой. С июня 2022 года АвтоВАЗ работал в четырехдневном режиме. В августе все производства компании перешли на пятидневку, автосборочный комплекс в Тольятти — на шестидневку.

Олеся Павленко