В Брянской области похоронили погибшего при атаке диверсантов водителя «Нивы»

Водителя «Нивы» Леонида Голованова, погибшего в результате нападения диверсантов с Украины на два села Брянской области, похоронили в поселке Климово. Поминальная служба по погибшему 63-летнему мужчине прошла в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Климово, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поминальная служба по погибшему при атаке диверсантов в Брянской области

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Поминальная служба по погибшему при атаке диверсантов в Брянской области

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Племянник господина Голованова заявил «РИА Новости», что погибший сам вызвался подвозить детей в школу, потому что из-за неспокойной обстановки перестали ходить школьные автобусы.

Второй погибший, 56-летний оператор газовой котельной в средней школе Александр Ткаченко, также будет похоронен сегодня, 4 марта, в селе Брахлов, сообщает ТАСС.

2 марта власти Брянской области сообщили, что диверсионная группа с территории Украины проникла в два села — Сушаны и Любечане. В результате нападения погибли два человека и ранен десятилетний мальчик.

По версии следствия, «Ниву», в которой господин Голованов вез детей в школу, расстреляли диверсанты. В момент нападения ранение получил десятилетний Федя. С ним в машине находились девочки 2015 и 2016 годов рождения. Детям удалось выбраться через лес и поймать попутку, на которой их отвезли в Новый Ропск. Расстрелянный ВАЗ-2107 с убитым Александром Ткаченко был обнаружен позднее в Любечанах.

Президент России Владимир Путин назвал происшедшее терактом. Власти Украины отрицают свою причастность к происшедшему. Ответственность за нападение взял на себя «Русский добровольческий корпус», воюющий на стороне ВСУ.

Подробнее о ходе расследования диверсии — в публикации «Ъ» «Диверсанты зашли партиями».

Эрдни Кагалтынов