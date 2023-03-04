Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Брянской области похоронили погибшего при атаке диверсантов водителя «Нивы»

Водителя «Нивы» Леонида Голованова, погибшего в результате нападения диверсантов с Украины на два села Брянской области, похоронили в поселке Климово. Поминальная служба по погибшему 63-летнему мужчине прошла в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Климово, сообщает ТАСС.

Поминальная служба по погибшему при атаке диверсантов в Брянской области

Поминальная служба по погибшему при атаке диверсантов в Брянской области

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Поминальная служба по погибшему при атаке диверсантов в Брянской области

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Племянник господина Голованова заявил «РИА Новости», что погибший сам вызвался подвозить детей в школу, потому что из-за неспокойной обстановки перестали ходить школьные автобусы.

Второй погибший, 56-летний оператор газовой котельной в средней школе Александр Ткаченко, также будет похоронен сегодня, 4 марта, в селе Брахлов, сообщает ТАСС.

2 марта власти Брянской области сообщили, что диверсионная группа с территории Украины проникла в два села — Сушаны и Любечане. В результате нападения погибли два человека и ранен десятилетний мальчик.

По версии следствия, «Ниву», в которой господин Голованов вез детей в школу, расстреляли диверсанты. В момент нападения ранение получил десятилетний Федя. С ним в машине находились девочки 2015 и 2016 годов рождения. Детям удалось выбраться через лес и поймать попутку, на которой их отвезли в Новый Ропск. Расстрелянный ВАЗ-2107 с убитым Александром Ткаченко был обнаружен позднее в Любечанах.

Президент России Владимир Путин назвал происшедшее терактом. Власти Украины отрицают свою причастность к происшедшему. Ответственность за нападение взял на себя «Русский добровольческий корпус», воюющий на стороне ВСУ.

Подробнее о ходе расследования диверсии — в публикации «Ъ» «Диверсанты зашли партиями».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...