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Коммерсантъ FM
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Volkswagen встал между параллелями

Возможно ли запретить поставки машин из Китая в Россию без согласия правообладателя

Volkswagen борется с параллельным импортом своих автомобилей из Китая в Россию. Как пишет газета Handelsblatt, концерн составляет черные списки автодилеров, которые могли участвовать в таких схемах. Производитель запретил продавать машины официальным дилерам, но не может сделать это в отношении независимых салонов.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Много ли автомобилей Volkswagen попадало на российские дороги через Китай? Генеральный директор агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков отмечает, что прекращение таких поставок несильно ударит по рынку: «Объемы автомобилей, которые привезли в Россию из Китая, сравнительно небольшие.

Handelsblatt: VW борется с параллельным импортом своих автомобилей из Китая в Россию

Есть некоторые компании, доставившие значительное количество машин, но сравнивать с тем, что ранее самостоятельно продавал сам Volkswagen, очень сложно. Китай — далеко не единственная страна, откуда можно привезти авто бренда. Думаю, меры, которые он будет предпринимать, усложнят работу компаний, которые поставляют машины в Россию. Но я верю, что альтернативные решения найдутся».

Volkswagen прекратил поставку и сборку автомобилей в России с началом военных действий на Украине. Концерн также заморозил работу завода в Калуге — он простаивает почти год. Гендиректор компании Fresh Auto Денис Мигаль считает, что полностью остановить серые поставки немецкому бренду будет сложно:

«Рынок Китая построен таким образом — в частности, работа Volkswagen там, — что компания производит очень много транспортных средств и отправляет их по всему миру. В Эмираты, в Индию, в другие страны.

Думаю, поэтому глобально бороться с этим концерну будет сложно. Если мы представим, что делать это придется, скажут, мол, хватит поставлять машины из Китая в Россию, значит, их будут привозить из Эмиратов, каких-то других государств. Глобально кажется, что решить эту проблему будет очень трудно. Подобного рода борьба выглядит несуразно — китайские Volkswagen широко продаются на весь мир».

По данным «Автостата», за прошлый год на долю параллельного импорта пришлось 12% из более 600 тыс. проданных в стране новых легковых машин.

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Дарья Фоменко

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