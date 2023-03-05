В Польше подожгли машины скорой помощи, которые собирались направить на Украину

В польском городе Радлув полностью сгорела одна машина скорой помощи, еще одна серьезно повреждена. Предварительной причиной возгорания считается поджог. Об этом сообщил польский телеканал TVN24.

Инцидент произошел поздно вечером 3 марта рядом со зданием городской администрации Радлува. Полиция задержала мужчину по подозрению в поджоге 4 марта, пишет TVN24. Ранее его уже привлекали к ответственности за похожее преступление.

Сгоревшие машины были частью гуманитарного конвоя из шести скорых и четырех пикапов с медицинским оборудованием. Волонтеры собирались передать их больницам в Харьковской и Сумской областях, а также в Киеве. Волонтеры объявили новый сбор средств на покупку машин скорой помощи.

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Олеся Павленко