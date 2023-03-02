Продажи возрожденного «Москвича» начнутся 3 марта

Продажи автомобилей «Москвич» на российском рынке начнутся 3 марта — кроссовер «Москвич 3» будет доступен в 23 городах.

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Фото: «Москвич» «Москвич 3»

Фото: «Москвич»

Как сообщает российский автопроизводитель, официальные дилеры марки начнут продажи в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Кемерове, Краснодаре, Красноярске, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Ставрополе, Тюмени, Уфе и Челябинске.

Напомним, серийное производство кроссовера «Москвич 3» было запущено в Москве в ноябре 2022 года. Цена авто с бензиновым двигателем внутреннего сгорания составляет 1,97 млн руб., электрокар «Москвич 3е» стоит 3,5 млн руб. Оба автомобиля являются вариантом китайского JAC JS4.

Максим Вершинин

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