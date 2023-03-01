Компания Haval готовит восемь моделей для России, выпуск которых наладят на заводе в Тульской области, сообщает ТАСС.

«Автомобильный завод Haval в этом году планируется ввод восьми новых моделей», — заявил генеральный директор корпорации развития и поддержки Тульской области Павел Татаренко.

Никакой информации о новинках нет. Напомним, в настоящее время Haval в Тульской области выпускает кроссовер Jolion, кроссовер F7 и купе-кроссовер F7x, кроссовер Dargo и внедорожник H9.

Максим Вершинин

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