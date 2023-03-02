Saudi Aramco, Geely и Renault запустят совместное производство автомобильных двигателей и трансмиссий

Компания Saudi Aramco подписала договор о намерениях с Geely Holding Group и Renault Group, предусматривающий участие саудовской компании в производстве двигателей внутреннего сгорания, гибридных двигателей и трансмиссий для автомобилей. Соглашение предусматривает также участие в разработке новых синтетических видов топлива и работе над водородными технологиями следующего поколения.

Как отмечается в заявлении Saudi Aramco, она станет миноритарным акционером в новой компании, созданной Geely и Renault. Доля, которой будет владеть в ней саудовская компания, не указывается. Однако в начале года агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщало о переговорах об участии Saudi Aramco в этой компании, отмечая, что речь идет о доле до 20%. В сегодняшнем заявлении саудовской компании уточняется, что у Geely и Renault будут равные доли в новой структуре, которая располагает сетью из 17 заводов по производству двигателей и трансмиссий, а также 5 научно-исследовательскими центрами в разных регионах мира. Из соглашения между компаниями видно, что они планируют выпускать более 5 млн двигателей и трансмиссий в год и поставлять их более чем в 130 стран мира.

Алена Миклашевская