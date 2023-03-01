На границе фуры ходят хмуро

Список продуктов, ингредиентов и непродовольственных товаров, которым не требуются перецепка с европейских грузовиков на российские на границе, может резко сократиться. Совещание по этому вопросу в марте планируется у первого вице-премьера Андрея Белоусова. Участники продовольственного рынка опасаются порчи грузов и роста цен, но логистические компании видят потенциал в большей загрузке инфраструктуры и местных перевозчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В правительстве РФ рассмотрят вопрос сокращения перечня товаров, на которые не действует запрет перевозки европейскими грузовиками. Об этом рассказали два источника “Ъ” среди производителей продуктов. По их словам, тема будет обсуждаться у первого вице-премьера Андрея Белоусова. В его секретариате “Ъ” подтвердили, что совещание по вопросу запланировано на март.

Запрет на грузовые автоперевозки по РФ для компаний из стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины действует с 10 октября 2022 года. Доставку таких грузов выполняют российские перевозчики, используя перецепку или перегрузку на приграничных территориях. В конце прошлого года федеральное правительство продлило срок действия запрета до 30 июня 2023 года.

Сегодня ограничения не распространяются примерно на 40 товарных групп, включая продукты животного происхождения, растения, овощи и фрукты, орехи, какао, солод, крахмалы, жиры, кислоты, табак, алкогольные и безалкогольные напитки, стекло, фармацевтическую продукцию, косметику. По словам одного из источников “Ъ”, список может быть сокращен на 50%. В секретариате Андрея Белоусова говорят, что перечень товаров может быть определен после анализа существующей практики и позиций заинтересованных органов власти. В Минтрансе и Минсельхозе комментарии не предоставили.

Источник “Ъ” среди производителей продуктов подчеркивает, что перегрузка продуктов и пищевого сырья грозит нарушением температурного режима, потерей качества, а также может сделать недействительными ветеринарные или фитосанитарные сертификаты. Кроме того, перецепка повысит стоимость доставки на 15–17%, говорит он. Гендиректор таможенного брокера KBT Юлия Шленская добавляет, что перецепка приводит к удорожанию логистики и росту цен.

Ассоциация предприятий кондитерской промышленности АСКОНД просила Минсельхоз сохранить в перечне позиции, не подлежащие перегрузке или имеющие критическое значение, говорит исполнительный директор АСКОНД Вячеслав Лашманкин. К примеру, указывает он, в перечень включены виды белого шоколада, которые перевозятся в расплавленном виде и не подлежат перегрузке или перецепке. Кроме того, добавляет господин Лашманкин, дополнительное усложнение логистики создает риски того, что европейские производители ингредиентов просто откажутся от поставок товара. Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов указывает, что необходимо сохранить в исключениях все продовольственные позиции для бесперебойного выпуска продуктов и сдерживания цен. Гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов говорит, что в объединении рассчитывают на сохранение продовольственных групп в перечне.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (включает X5 Group, «Магнит», «Ленту», Auchan и др.) Игорь Караваев добавляет, что стабильный режим поставок товаров первой необходимости, в том числе непродовольственных, важен, так как категории пользуются первоочередным спросом и отличаются высокой чувствительностью потребителей к стоимости. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов говорит, что почти все лекарственные препараты в основном перевозятся автомобильным транспортом, потому ограничения могут повлиять на сроки доставки и цены.

Руководитель отдела закупок по международным перевозкам FM Logistic Евгений Дятлов указывает, что компания проинспектировала все приграничные таможенно-логистические терминалы и видит, что инфраструктура готова к увеличению доставки товаров с перегрузкой. По его словам, сейчас загруженность терминалов «крайне низкая» и инициатива положительно скажется на инфраструктуре и российских перевозчиках.

Анатолий Костырев, Наталья Скорлыгина