Запчастям прописали восстановление

Россия может запустить восстановительное производство б/у автозапчастей. Создать такую индустрию предлагает Госдума. И, как выяснил “Ъ FM”, с соответствующей инициативой депутаты планируют обратиться к правительству. В интервью “Ъ FM” глава думского комитета по промышленности Владимир Гутенев подчеркнул, что запуск таких комплектующих существенно снизит зависимость авторынка от зарубежных поставок. Кто может заняться восстановлением б/у деталей? И как это скажется на их стоимости? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Восстановлением комплектующих должны заняться российские и иностранные автопроизводители. Именно они будут отвечать за наличие на рынке запчастей — это мировая практика, говорят авторы инициативы. После ухода международных автобрендов отечественный рынок остался практически с полупустыми складами деталей. Нужные товары ввозятся по параллельному импорту и по завышенным ценам.

Но если российские компании можно будет обязать заняться восстановлением комплектующих — им обещают налоговые льготы, — то ни одна из западных и даже азиатских компаний никогда не даст техническую документацию по производству запасных деталей, считает директор по послепродажному обслуживанию компании BIP-сервис Александр Пантелеев:

«Многие компании уже занимаются восстановлением определенного вида деталей. Это карданный вал и муфты распредвалов — достаточно серьезные вещи. Основная проблема связана с предоставлением гарантийных обязательств на производстве запчастей восстановленных или ремонтных. Они сами себе определяют сроки — месяц-два. Чтобы вы понимали, тот же Mercedes-Benz на установленные оригинальные детали давал гарантию два года. Полгода — это минимум, который должен быть соблюден».

Индустрия б/у запчастей в России есть, но весьма проблемная. Если брать железо, к примеру, кузовные детали в 60% случаев продаются с повреждениями, добавляет вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко. Но сервисные центры все же находят приемлемые варианты, говорит он:

«Я так понимаю, просто хотят узаконить то, что в принципе и так все делают. Если у вас сломалась коробка передач, в автосервисе вам предложат три варианта. Разберем на примере Chevrolet Tahoe. Новая коробка стоит 600 тыс. руб., восстановленная либо с ноуската — в районе 400 тыс. руб. Ремонт обойдется примерно в 300 тыс. руб. Вся отсылка, скорее всего, идет агрегатному производству. Это двигатели, коробки, редукторы».

Собеседники “Ъ FM” говорят, что на рынке появилось много контрафактных запчастей. Под видом оригинальных, якобы оставшихся на складах, их продают даже известные компании. В любом случае нужно заниматься не запуском восстановленных б/у деталей, а производить новые, резюмирует вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин:

«Это как возводить дом — лучше построить новый, чем реконструировать старый, потому что это дешевле. А что делать в данной ситуации? Надо поддержать компании, которые готовы привезти сюда станки и делать новые комплектующие. Необходимо разрешить копировать изделия хотя бы недружественных компаний, что, собственно говоря, и сделал Китай за прошедшие 10 лет. Например, концерн BAIC делает Gelandewagen один в один. С ним судились, но так ничего и не добились. А мы до сих пор думаем, нарушение это авторских прав или нет».

А пока власти предлагают лишь остановиться на секторе восстановления комплектующих. По мнению экспертов, оборот таких деталей занимает 50% рынка. Ремонтировать их вдвое дешевле, чем делать новые.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".