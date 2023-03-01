С 1 марта электромобили могут ездить бесплатно по платным федеральным авторогам

С 1 марта и до конца 2023 года владельцы электромобилей могут бесплатно пользоваться платными дорогами М-1, М-3, М-4, М-11, М-12 и ЦКАД, включая участок М-11 15–58 км и обход Одинцово, сообщает госкомпания «Автодор».

Автовладельцам надо купить или арендовать у «Автодора» бесконтактный транспондер T-pass или привести для активации льготы свое устройство. При попытке проехать с этим транспондером на обычной машине (не электромобиле) со счета спишут деньги, прибор отключат от акции, предупредили в госкомпании.

Пилот проводится в рамках правительственной концепции 2021 года по развитию производства и использованию электрического автомобильного транспорта в РФ до 2030 года. После завершения эксперимента власти подготовят законопроект по бесплатному проезду электротранспорта по всем платным дорогам, включая региональные.

По оценкам «Автостата», в 2022 году в РФ было ввезено 3,4 тыс. новых электрокаров (на 24% больше, чем в 2021 году) и 4,3 тыс. подержанных (–30%). По данным ГИБДД, на конец 2022 года в России было зарегистрировано 22,5 тыс. легковых электромобилей (+60% к 2021 году).

Подробнее о проводимом эксперименте читайте в материале «Ъ» «Перед электромобилями открывают шлагбаумы».

Иван Буранов