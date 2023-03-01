Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

С 1 марта электромобили могут ездить бесплатно по платным федеральным авторогам

С 1 марта и до конца 2023 года владельцы электромобилей могут бесплатно пользоваться платными дорогами М-1, М-3, М-4, М-11, М-12 и ЦКАД, включая участок М-11 15–58 км и обход Одинцово, сообщает госкомпания «Автодор».

Автовладельцам надо купить или арендовать у «Автодора» бесконтактный транспондер T-pass или привести для активации льготы свое устройство. При попытке проехать с этим транспондером на обычной машине (не электромобиле) со счета спишут деньги, прибор отключат от акции, предупредили в госкомпании.

Пилот проводится в рамках правительственной концепции 2021 года по развитию производства и использованию электрического автомобильного транспорта в РФ до 2030 года. После завершения эксперимента власти подготовят законопроект по бесплатному проезду электротранспорта по всем платным дорогам, включая региональные.

По оценкам «Автостата», в 2022 году в РФ было ввезено 3,4 тыс. новых электрокаров (на 24% больше, чем в 2021 году) и 4,3 тыс. подержанных (–30%). По данным ГИБДД, на конец 2022 года в России было зарегистрировано 22,5 тыс. легковых электромобилей (+60% к 2021 году).

Подробнее о проводимом эксперименте читайте в материале «Ъ» «Перед электромобилями открывают шлагбаумы».

Иван Буранов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...