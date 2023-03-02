Никита Мазепин выехал из санкционного списка

Известный российский гонщик Никита Мазепин смог оспорить в Европейском суде прошлогоднее включение в санкционный список Евросоюза, которое сделало невозможным продолжение им карьеры в «Формуле-1» и других престижных гоночных сериях. Господину Мазепину удалось доказать неправомерность действий Евросоюза, основанных исключительно на его родственных связях: отец спортсмена Дмитрий Мазепин являлся владельцем «Уралкалия», спонсировавшего команду сына Haas. Теперь Никите Мазепину разрешено вести переговоры о контрактах в международных сериях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам Никиты Мазепина, он «с нетерпением ждет возможности вернуться к делу, которому посвятил большую часть жизни»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ По словам Никиты Мазепина, он «с нетерпением ждет возможности вернуться к делу, которому посвятил большую часть жизни»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Европейский суд опубликовал решение по иску 23-летнего российского гонщика Никиты Мазепина. В нем он оспаривал прошлогодние действия Совета Европейского союза, выразившиеся в применении к нему различных ограничительных мер, связанных с поездками в страны Евросоюза и участием в проводимых на его территории соревнованиях.

Высшая юридическая инстанция удовлетворила требования господина Мазепина, а ее вердикт превратился в довольно заметное событие в мире автоспорта из-за сложного бэкграунда кейса.

Никита Мазепин был наиболее заметной жертвой санкций, наложенных на фоне специальной военной операции России на Украине, среди отечественных автогонщиков. Господин Мазепин в 2021 году стал всего четвертым — после Виталия Петрова, Сергея Сироткина и Даниила Квята — россиянином, которому удалось выступить в официальных гонках главной в автоспорте серии «Формула-1». Никита Мазепин провел сезон в американской команде Haas, которую спонсировала компания «Уралкалий», принадлежавшая отцу спортсмена Дмитрию Мазепину (позже он расстался с контролем над ней). В общем зачете первенства его сын занял последнее, 21-е место, не набрав ни одного очка, а его лучшим результатом была 14-я позиция по итогам Гран-при Азербайджана. Впрочем, надо сказать, что гонялся россиянин за худшую команду «Формулы-1», которая также закончила сезон на низшей, десятой, строчке классификации, ни разу не попав в очковую зону. При этом вплоть до конца февраля 2022 года сомнений в том, что Никита Мазепин останется в Haas и примет участие в очередном чемпионате мира, не возникало.

Ситуация резко изменилась после начала спецоперации на Украине. Международная федерация автоспорта (FIA), под эгидой которой проводятся чемпионаты «Формулы-1», в отличие от подавляющего большинства спортивных структур, не последовала рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), сводившимся к тотальной изоляции представителей России и Белоруссии. Она разрешила им выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, выполнив ряд требований и обязательств. При этом сама «Формула» разорвала все отношения с Россией. Был отменен Гран-при России, прерваны трансляции гонок и даже ограничен доступ к официальному сайту серии с российской территории. А Haas разорвал отношения как с «Уралкалием» (не выплатив ему $13 млн, уже полученных по спонсорскому договору), так и с Никитой Мазепиным.

Крест же на надеждах Никиты Мазепина вернуться в престижные серии поставило включение в санкционные списки Евросоюза вместе с отцом. Обосновывая его, Совет Европейского союза ссылался исключительно на родственные связи гонщика, называя его «физическим лицом», являющимся сыном «влиятельного бизнесмена», «представляющего значимый источник поступлений для правительства Российской Федерации». Кроме того, орган считал, что из этих родственных связей Никита Мазепин извлек «преимущество», то есть, по сути, оказался в «Формуле» лишь благодаря им.

В иске юристы гонщика оспаривали получение такого «преимущества», указывая, например, на то, что его отец не был формальным руководителем «Уралкалия» и что партнерство с Haas было для компании «полностью оправданной коммерческой операцией с экономической точки зрения», а также настаивали, что «согласно прецедентному праву» «факт принадлежности к семье лица, подпадающего под санкции», не представляется «достаточным для оправдания включения лица» в санкционные списки, тем более после разрыва договоров команды как со спортсменом, так и со спонсором. В итоге Европейский суд согласился с тем, что «действия, посредством которых были приняты ограничительные меры в отношении заявителя, не основаны на достаточно прочной фактической основе, способной оправдать сохранение имени заявителя в рассматриваемых списках».

Инстанция отдельно подчеркнула, что Никита Мазепин «всегда сохранял нейтральную позицию» по отношению к спецоперации «как профессиональный спортсмен» и «готов подписать обязательство пилотов, требуемое FIA».

Сам господин Мазепин сказал об этом сразу после увольнения из Haas, вскоре открыв благотворительный фонд «Мы выступаем как один», нацеленный на помощь спортсменам, которых отстранили от соревнований «по неспортивным причинам».

Исходя из этого, Европейский суд «приостановил» решение Совета Европейского союза о санкциях против спортсмена «в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы он мог вести переговоры о своем найме в качестве профессионального гонщика "Формулы-1" или в качестве гонщика других чемпионатов по автоспорту», «проходящих на территории Европейского союза», и «участвовать в Гран-при, тестировании, тренировках». Никита Мазепин может въезжать на территорию Европейского союза «для ведения переговоров и заключения соглашений с гоночной командой или со спонсорами, которые не связаны с деятельностью Дмитрия Мазепина» или с физическими или юридическими лицами, чьи имена включены в санкционные списки. Ему также разрешено открытие банковского счета и пользование кредитной картой для операций, непосредственно относящихся к профессиональной деятельности. Плюс Никита Мазепин в случае возобновления международной карьеры в соревнованиях FIA «должен взять на себя обязательство участвовать в гонках под нейтральным флагом и подписать обязательство пилотов, требуемое федерацией для этой цели». Правда, ранее такой документ отказались подписывать, пожертвовав культовой гонкой «Дакар», гонщики российской команды «КАМАЗ-мастер», сильнейшей в ралли-рейдах, по понятной для многих российских граждан причине. В нем, в частности, говорится о том, что гонщик «разделяет солидарность FIA с народом Украины, украинской федерацией и всеми, кто страдает в результате продолжающегося конфликта», а еще о том, что он не будет «выражать поддержку (прямую или косвенную) российским или белорусским действиям в отношении Украины».

В заявлении Никиты Мазепина, полученном “Ъ”, гонщик, не упомянув дальнейшие спортивные планы, сообщил, что «рад решению суда», которое дает ему «надежду на возвращение в международный автоспорт».

Спортсмен пообещал, что «сделает все возможное, чтобы наверстать упущенное» из-за паузы в карьере, и добавил, что «с нетерпением ждет возможности вернуться к делу, которому посвятил большую часть жизни».

Алексей Доспехов