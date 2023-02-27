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Коммерсантъ FM
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АвтоВАЗ с 1 марта поднимет цены на автомобили

С 1 марта цены на автомобили АвтоВАЗа вырастут примерно на 2%, сообщил глава концерна Максим Соколов. Он объяснил такое решение тем, что АвтоВАЗ давно не поднимал цены на продукцию: с марта 2022 года.

Максим Соколов

Максим Соколов

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Максим Соколов

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Что касается рекомендованных цен на нашу продукцию, по которым мы отпускаем продукцию дилерам, то здесь действительно мы цену не поднимали достаточно давно — с марта прошлого года. Мы цену отпускаемых автомобилей поднимем с 1 марта, ненамного, в зависимости от автомобиля, но около 2%»,— сказал глава АвтоВАЗа в кулуарах Совета федерации (цитата по ТАСС).

Он отметил, что рост цен на автомобили меньше, чем инфляция год к году за период с марта 2022 года по март 2023 года.

Максим Соколов сообщил, что деньги на программу льготного автокредитования, выделенные в 2023 году, по бензиновым машинам уже исчерпаны на конец февраля. На льготное кредитование было выделено 5 млрд руб., 1,5 млрд руб. было выделено для кредитования электромобилей.

Анастасия Ларина

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