«Авилон» готов заплатить долги Volkswagen

Российское юрлицо Volkswagen (VW) и его активы будут в ближайшее время реализованы — как рассказывают собеседники «Ъ», лучшие условия сделки предложила автомобильная группа (АГ) «Авилон». Сейчас идет подведение итогов конкурса, в котором также участвовала АФК «Система». В результате сделки покупатель получит не только калужский завод, но и производство двигателей, а также финансовые компании Scania. По сообщениям профсоюза завода, инвестор перезапустит производство в режиме сборки. Наиболее логичным выглядит вариант локализации моделей Jetta партнерства VW и FAW в Китае, параллельным импортом которых уже занялся «Авилон». Однако это создает риски для VW, признают источники «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Активы Volkswagen в России, относящиеся к ООО «Фольксваген Груп Рус» (ФГР), будут проданы АГ «Авилон» в ближайшее время, рассказали три собеседника «Ъ», знакомых с ходом сделки. О том, что на активы претендует автомобильная группа, изначально вечером 28 февраля сообщил Telegram-канал «Русский автомобиль».

В «Авилоне» не дали комментариев. В Volkswagen традиционно заявили, что рассматривают различные сценарии дальнейшего развития событий. «Один из вариантов — продажа активов “Фольксваген Груп Рус” третьей стороне,— сообщают там.— Однако решение по этому поводу пока не принято».

«Ъ» сообщал об интересе к заводу VW в Калуге АФК «Система» в партнерстве с казахской компанией Allur. Однако РБК 1 марта сообщил со ссылкой на собственные данные, что корпорация в итоге отказалась от сделки.

При этом, по словам двух источников «Ъ», АФК, как и «Авилон», участвовала в конкурсе на ООО ФГР. Юрлицу принадлежит завод в Калуге, а также производство двигателей, а после реализации дистрибутора Scania в РФ ему отошли еще и «Скания Лизинг», «Скания Финанс» и «Скания Страхование».

Сейчас идет подведение итогов конкурса или даже их утверждение, говорит собеседник «Ъ». Другой отмечает, что конкурс завершен.

По словам источников «Ъ», «Авилон» предложил лучшие условия покупки, чем АФК. Один из собеседников «Ъ» говорит, что речь идет об обязательствах «Авилона» покрыть некие долги.

Собеседники «Ъ» предполагают, что речь может идти об оплате поставленных автомобилей или комплектующих, а также о претензиях контрагентов. Один из них допускает, что ФГР могло столкнуться со сложностями по выплате роялти перед головной компанией после ограничения платежей за рубеж, но считает этот вариант маловероятным, поскольку полагает, что инвестор вряд ли пытался активно бороться за ФГР, плюс к тому межправкомиссия еще должна была бы пойти на перечисление этих средств.

В АФК от комментариев отказались.

Как сообщали пользователи на форумах по итогам встречи руководства завода в Калуге с профсоюзом, площадка будет перезапущена в режиме сборки (SKD), «переход к SKD займет около 12 месяцев». О судьбе завода двигателей пока ничего не известно.

«Авилон», как рассказывают источники «Ъ», планирует привлечь китайского партнера, но конкретная компания не называется.

Наиболее вероятный претендент — FAW, имеющая СП c VW в Китае и выпускающая машины под маркой Jetta. Эти автомобили в РФ завозил по параллельному импорту именно «Авилон» — дилер заявлял о 50 кроссоверах Jetta VS5 в комплектациях Enjoyment и Glory стоимостью около 2 млн и 2,1 млн руб. соответственно. Jetta VS5, по сути, копия Skoda Karoq. FAW, как писали «Ведомости», пытался привлечь на бывший завод Nissan КамАЗ.

Ряд собеседников «Ъ» сомневается, что VW пойдет на такой проект из-за санкционных рисков, поскольку Jetta — это «фактически VW», и говорят, что слышали о привлечении не связанной с немецким концерном китайской компании. Однако другие отмечают, что VW был серьезно настроен сохранить актив за собой. А летом собеседники «Ъ» говорили о попытках перезапустить завод за счет поставок компонентов из Турции, что якобы не было одобрено головным офисом из-за санкций ЕС, ограничивающих поставки компонентов стоимостью от €300. Кроме того, как ранее сообщал «Ъ», привлечение Allur также допускало участие китайского партнера VW Jiangqi Holdings.

Ольга Никитина, Дмитрий Козлов