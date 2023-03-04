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Коммерсантъ FM
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Lada Vesta приедет в мае

Какой будет обновленная версия седана от АвтоВАЗа

АвтоВАЗ возобновил серийное производство машин Lada Vesta. Теперь их собирают на заводе в Тольятти — прежде это делали в Ижевске. У обновленной версии седана незначительно изменится внешность: Vesta получит новые светодиодные фары. Также авто будут штатно оснащаться двумя фронтальными подушками безопасности, системой ABS, парктрониками и сенсорной мультимедийной системой. Первое время автомобили будут идти с мотором 1,6 мощностью 90 л.с. и механической трансмиссией.

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Фото: Коммерсантъ / Андрей Сазонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Андрей Сазонов  /  купить фото

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Фото: Коммерсантъ / Андрей Сазонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Андрей Сазонов  /  купить фото

Как отмечают в АвтоВАЗе, после развода с французской Renault российская компания заменила в Vesta больше 200 деталей и агрегатов. Поэтому в перспективе клиенты получат широкий выбор комплектаций. Как рассказывает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, который был 3 марта на открытии производства, АвтоВАЗ обещает вскоре улучшить ключевые характеристики автомобиля:

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«Была проведена целая спецоперация по переносу части производственного оборудования из Ижевска в Тольятти в короткие сроки. Машина в базе своей точно такая же, но пока не со всеми опциями, не со всем оснащением, которые для нее изначально предусмотрены. Ключевой вопрос — система безопасности. Сейчас все авто, которые сходят с конвейера, а производятся седан, универсал и универсал SW Cross, идут с ABS и двумя подушками безопасности. Кроме того, в базе кондиционер. ESP пока нет — ее внедрят ближе к концу года.

Мультимедийная система пока стандартная 7-дюймовая, но, наверное, к середине года или даже раньше поставят большой вертикальный дисплей, которые многие видели на картинках в интернете. Двигатель пока только один — 11182, который ставят на Granta и ставили на Largus, когда он еще выпускался. Многим этот мотор не нравится, но он с самого начала был предусмотрен для Vesta — просто его не установили, поскольку жизнь у нас тогда была немного веселее. Вот сейчас пришло его время.

В такой комплектации машина будет выпускаться в первые месяц-три. Но уже сейчас идет тестовая сборка авто с 16-клапанным двигателем мощностью 106 л.с.

Примерно в мае эти машины пойдут по конвейеру. С начала 2024 года АвтоВАЗ начнет выпускать авто с вариаторами, которые будут идти в паре с мотором 1,8. Он тоже вазовский, и в этом смысле мы не являемся импортозависимыми. Постепенно гамма станет расширяться. По моим прикидкам, до конца года АвтоВАЗ должен собрать плюс-минус 100 тыс. автомобилей Lada Vesta».

Стоимость обновленной Lada Vesta в АвтоВАЗе не назвали. По оценкам экспертов, машина в средней комплектации может обойтись в 1,5 млн руб. Сейчас в дилерских центрах еще можно найти Vesta предыдущего года выпуска. В некоторых салонах цены на них стартуют от 1,9 млн руб. Новые партии должны поступить в 300 дилерских центров уже в мае. К этому сроку компания сформирует необходимый запас машин. Но, учитывая цены и комплектации, реализовать их будет непросто, считает автоэксперт Вячеслав Субботин:

В Тольятти открыто производство Lada Vesta нового поколения

«В АвтоВАЗе прекрасные мечтатели. Они делали ставку на Lada Granta в свое время, планируя реализовывать миллион автомобилей. Они продавали 30 тыс. и будут продавать 30-40 тыс. Никто в эту машину не сядет — люди уже поездили на хороших автомобилях. То же самое и с Vesta. Ее и так особо не брали. Были какие-то результаты в хорошие времена. Но китайцы уже дали 100 очков вперед, поэтому перспективы у нее невелики. Отправить ее в каршеринг нереально хотя бы потому, что нет автоматической коробки передач. Ручную туда поставить нельзя — ее просто разломают».

Помимо новой Vesta на заводе АвтоВАЗа в Тольятти сейчас выпускают Lada Granta, а также внедорожники Lada Niva Legend и Lada Niva Travel.

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Владислав Викторов

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