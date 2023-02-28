«Москвич» выступил как местный

Автозавод «Москвич» вновь поднял проблему компенсаций утильсбора, которая для большинства оставшихся в РФ производителей осуществляется не полностью. Компания предлагает обеспечить 100% компенсаций в обмен на гарантии развития нового модельного ряда. АвтоВАЗ, который единственный в легковом сегменте получает полные компенсации, выступает категорически против и настаивает на дополнительном субсидировании спроса на Lada. Аналитики, впрочем, считают послабления необходимыми для развития отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Москвич» (бывший завод Renault) предложил гарантировать полную компенсацию утильсбора в обмен на обязательство реинвестировать эти средства в производство нового модельного ряда, рассказала директор по взаимодействию с госорганами и корпоративным связям автозавода Татьяна Редько в Совете федерации (СФ). «Вопрос 100% компенсации утильсбора важен, в том числе и для нашей компании, для покрытия дефицита ресурсов», сказала она (цитата по ТАСС).

Утильсбор взимается со всех машин на российском рынке, но местным автопроизводителям он компенсируется за счет промышленных субсидий. С 2022 года размер компенсаций стал полностью зависеть от того, насколько локализованной признана та или иная модель. С 2023 года для полной компенсации утильсбора производителю в легковом сегменте нужно набрать 2,5 тыс. баллов, что подразумевает весьма высокий уровень локализации.

Осенью 2022 года в Минпромторге уже обсуждали аналогичную идею. Тогда источники “Ъ” рассказывали, что без компенсаций невозможно наращивать локализацию (см. “Ъ” от 29 сентября 2022 года). На тот момент об обязательстве реинвестировать утильсбор речь не шла. Но автоконцерны и так уже подписали специнвестконтракты (СПИК), которые предписывают инвестиции в локализацию. Например, в СПИК КамАЗа, который является технологическим партнером «Москвича», в ноябре 2022 года были включены легковые автомобили с ДВС и электроприводом. Источник “Ъ” уточняет, что обязательства по локализации там присутствуют.

Но АвтоВАЗ резко против послаблений. Глава автоконцерна Максим Соколов в своем выступлении в СФ вновь указал на риск экспансий китайских производителей — напомним, машины, которые «Москвич» сейчас собирает, представляют собой модель китайского JAC. Впрочем, и сам АвтоВАЗ планирует собирать на бывшем заводе Nissan модели из дружественных стран. Максим Соколов указывает, что «низко локализованная сборка имеет право как бизнес-модель существовать», однако опасается, что «мы скатимся к отверточной сборке в течение двух-трех лет».

Сейчас, за исключением АвтоВАЗа и Haval, все проекты в РФ в легковом сегменте представляют собой сборку. Модели Haval, выпускаемые в Туле, также не набирают достаточного числа баллов для получения полной компенсации утильсбора. Предложение же на рынке пополняется липецкими электромобилями Evolute, «Москвичом», также начался выпуск Kaiyi на «Автоторе». У всех этих проектов, а также у «Соллерса» в сегменте LCV есть планы локализации. Но, как писал “Ъ” 11 января, Максим Соколов полагает, что остальные игроки только «анонсируют» локализацию, в отличие от АвтоВАЗа. Собеседник “Ъ” в отрасли отмечает, что полные компенсации утильсбора помогут уравнять условия для новых проектов и дадут им преимущество перед импортом (в том числе параллельным).

Как рассказывает другой источник “Ъ”, в АвтоВАЗе обеспокоены и параллельным импортом, поскольку ввозимые б/у автомобили нередко за меньшую или одинаковую с машинами Lada стоимость предлагают более высокое оснащение. Напомним, в Lada все еще нет автоматической коробки передач, ABS и других систем помощи водителю. Кроме того, заложенные на этот год 3,5 млрд руб. на льготное автокредитование для автомобилей с ДВС, где АвтоВАЗ был основным бенефициаром, уже закончились. Максим Соколов предложил перераспределить оставшиеся 1,5 млрд руб., предназначенные для электромобилей, на машины с ДВС. Источник “Ъ” отмечает, что АвтоВАЗ может быть против послаблений по компенсациям утильсбора и из-за того, что «излишки» по утильсбору тратятся на господдержку спроса.

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов говорит, что в нынешних условиях недостаточного предложения стимулирование спроса не имеет смысла: «Лучше поддерживать создание компетенций, локализацию». Он отмечает, что послабления по утильсбору могут быть даны на условиях выполнения требований по локализации в конкретный срок. Сергей Удалов из «Автостата» говорит, что для развития автопрома нужно локализовывать автомобили, что сложно делать это без поддержки. При этом он полагает, что господдержка спроса, даже сконцентрированная на Lada, нужна, поскольку это помогает высоколокализованному продукту и всем поставщикам.

Минпромторг пока не обозначил своей позиции, но решил перенести сроки уплаты утильсбора за первые три квартала, чтобы у производителей было больше оборотных средств.

Ольга Никитина