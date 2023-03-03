АвтоВАЗ начал выпуск Lada Vesta на заводе в Тольятти

АвтоВАЗ начал серийное производство новой Lada Vesta на заводе в Тольятти, куда сборку модели перенесли с завода в Ижевске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Lada Vesta SW Cross NG

Фото: АвтоВАЗ Lada Vesta SW Cross NG

Фото: АвтоВАЗ

«АвтоВАЗ быстро восстанавливается после ухода зарубежных партнёров и взял курс на ускоренное импортозамещение своей компонентной базы. Только за прошлый год были найдены отечественные поставщики на 200 с лишним комплектующих и материалов», — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Новые Lada Vesta поступят в продажу в мае 2023 года после накопления необходимого запаса готовых автомобилей, а оснащение и стоимость модели будут названы ближе к старту продаж.

Напомним, ранее сборка седанов и универсалов Lada Vesta, а также их «внедорожных» версий Cross была налажена на заводе в Ижевске. С весны 2023 года выпуск этой модели организуют на основной площадке в Тольятти, на линии, которую ранее занимала автомобили на платформе B0 ушедшего из России концерна Renault.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK