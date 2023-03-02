Спецтехника полуприцепилась к России

Рынок полуприцепов адаптировался к кризису: выпуск и продажи российских заводов в 2022 году сократились лишь на 3%. Уход иностранных игроков позволил им наращивать долю в общих продажах и выходить в новые сегменты. Однако по некоторым направлениям, например, в наиболее сложных и дорогих рефрижераторах, спрос восстанавливается медленнее. Перевозчики пока осторожно относятся к локальной технике, а ее производство ограничивает необходимость импортировать холодильные установки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В 2022 году продажи отечественных полуприцепов на внутреннем рынке сократились на 3%, до 14,5 тыс. штук, подсчитал «Росспецмаш» (объединяет данные 70% производителей сегмента). Также на 3% снизилось производство (до 15 тыс. штук), однако в денежном выражении оно, наоборот, выросло на 15% — до 49 млрд руб. По данным НАПИ, средняя цена новых полуприцепов в четвертом квартале 2022 года составила 3,8 млн руб., что на 13% выше, чем годом ранее.

В начале 2023 года производство продолжило снижаться — на 4–5%, хотя продажи растут на 11%, предварительно оценивает «Росспецмаш». Но не все сегменты показывают положительную динамику. Так, продажи рефрижераторов в январе упали на 28%. В 2022 году весь этот сегмент сократился вдвое, до 2,5 тыс. штук, но в основном за счет снижения почти втрое продаж импортных полуприцепов.

В Минпромторге говорят о сокращении рынка в целом на 5,7%, выпуска — на 3%. Однако, отмечают там, в 2022 году в РФ наблюдался небольшой рост производства тралов, зерновозов, контейнеровозов, битумовозов и других (более подробно см. график). Доля российских производителей полуприцепов в 2022 году выросла до 77% против 63% годом ранее.

Весь рынок прицепов и полуприцепов по итогам 2022 года составил немногим более 27 тыс. против 33,7 тыс. штук годом ранее, говорит гендиректор ассоциации «Спецавтопром» Денис Кудрявцев. Сокращение в основном связано с прекращением поставок техники иностранных марок, уточняет он, а глобально снижение спроса наблюдалось весной, когда выросли ставки по лизингу. Господин Кудрявцев отмечает, что российские производители активно выходят в новые сегменты. «Генераторы спроса на полуприцепы сейчас — строительство (самосвальная техника) и перевозки (контейнеровозы, рефрижераторы, шторные),— говорит он.— Причем по контейнеровозам рынок даже вырос по итогам 2022 года, несмотря на уход иностранцев».

Спрос в отдельных сегментах даже превышает возможности выпуска предприятий, считает Денис Кудрявцев: «Кто-то расширяется, кто-то обновляет парк, но не хватает импортных комплектующих — гидравлики, шторных механизмов и холодильных установок». В 2023 году рынок, по его мнению, останется на том же уровне, а доля импорта сократится до 10% за счет того, что имевшаяся на складах техника европейского производства или та, от которой отказались, распродана. Основными импортерами остались турецкие производители.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что динамика рынка полуприцепов отображает изменения в деловой активности в прошлом году. По рефрижераторам сокращение сегмента он объясняет уходом основных поставщиков холодильных установок — американских Thermo King и Carrier, подчеркивая, что это самый сложный элемент в такой технике.

«Мы даже недооценили скорость восстановления спроса, ожидая, что на уровень 2021 года он выйдет нескоро, а это произошло за один-два квартала»,— говорит гендиректор «Тонара» Денис Кривцов, добавляя, что компания вышла по производству на уровень начала 2022 года. «Тонар» продолжает инвестпрограмму, в том числе вкладываясь в расширение выпуска и рефрижераторов: «Наш партнер ведет работу по локализации холодильных установок, сейчас они ввозятся — из Китая и по параллельному импорту». Пока по рефрижераторам выпуск ниже, чем годом ранее, уточнил господин Кривцов: «Среди магистральных это самый сложный и дорогой прицеп, и такие инвестиции требуют осмотрительности, поэтому новые клиенты пока только тестируют технику, но мы с позитивом смотрим на восстановление этого рынка».

В «Росспецмаше» отмечают, что одновременно со снижением спроса на фоне кризиса в 2022 году, в том числе в связи с подорожанием кредитов и лизинга, санкции ЕС ограничили грузоперевозки, на рынке «высвободился дополнительный транспорт». Только в четвертом квартале были наработаны новые логистические цепочки, и началось восстановление прежних объемов грузоперевозок, уточнили там.

Ключевыми шагами для развития производства в России полуприцепов в «Росспецмаше» считают стимулирование спроса на продукцию производителей РФ через «субсидирование и выравнивание условий конкуренции с иностранными компаниями». С 2023 года барьер для импорта — утильсбор — уже вырос более чем в шесть раз. Так, на новые полуприцепы размер сбора составил 600 тыс. руб. вместо 96 тыс. годом ранее.

Ольга Никитина