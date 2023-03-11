Протесты в Грузии, остановка транзита через Турцию и новая версия подрыва «Северных потоков»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протесты в Тбилиси

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Протесты в Тбилиси

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Инициативы недели

В Грузии прошли акции протеста против законопроекта об иностранных агентах.

Министры обороны стран ЕС на неформальной встрече в Стокгольме согласились с необходимостью немедленных поставок Украине артиллерийских боеприпасов из оставшихся запасов на европейских складах.

Турция ограничила транзит санкционных товаров в Россию.

Президент РФ Владимир Путин поручил освободить туроператоров от уплаты НДС за продажу внутрироссийских туров до июля 2027 года.

Правительство хочет разрешить экспорт газа в виде СПГ с месторождений, расположенных в Арктике.

Депутаты выступили за отмену системы карт болельщиков — Fan ID.

В Госдуму внесен законопроект о сохранении единственного кредитного жилья.

Владимир Путин вручил госнаграды выдающимся женщинам России.

Цитаты недели

«Это пахнет чудовищным преступлением. Как минимум страны—акционеры "потоков" и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о возможной причастности «проукраинской группы» к подрыву «Северных потоков»).

«Непредвзятому наблюдателю ясно, что речь идет о банальной корысти. Ориентации на решение собственных задач. Даже если последние расходятся с приоритетами ближайших союзников» (посол России в США Анатолий Антонов о действиях Вашингтона).

«Туристическая отрасль Кипра недосчиталась по крайней мере €1 млрд от потери российского сегмента в ушедшем году» (посол РФ в Кипре Мурат Зязиков о влиянии антироссийских санкций).

По букве закона

Генпрокуратура РФ признала нежелательной в РФ деятельность Transparency International.

Грузинские парламентарии отозвали рассмотрение инициативы об иноагентах на фоне массовых протестов.

Тимирязевский суд Москвы приговорил автора Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова к восьми с половиной годам колонии за дискредитацию вооруженных сил России.

Конституционный суд постановил, что нерожденные дети имеют такое же право на компенсацию морального вреда от потери родителя, как и уже родившиеся.

Несмотря на общенациональную забастовку, Сенат Франции одобрил повышение пенсионного возраста.

Отставки и назначения

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может стать главным претендентом на пост генерального секретаря НАТО.

Международная федерация гимнастики дисквалифицировала на два года тренера российской сборной Ирину Винер-Усманову.

Си Цзиньпин избран председателем КНР на третий срок.

Новым ректором «Шанинки» назначена Мария Сигова.

Сделки недели

НОВАТЭК готов купить 27,5% в проекте «Сахалин-2», принадлежавшие покинувшей РФ Shell.

Сделка по продаже российских активов Michelin близка к завершению, покупатель — дистрибутор шин этой и других марок ООО «Пауэр Интернэшнл-шины».

Группа «Инсайт» приобрела «Джон Дир Файнэншл», российскую лизинговую «дочку» американского производителя сельхозтехники John Deere.

Альфа-банк готовит сделку по продаже контролирующих долей сооснователей Михаила Фридмана и Петра Авена.

Цифры недели

Программа государственного субсидирования ставки по кредитам на закупку флота для внешнеторговых операций РФ может распространиться на 85 судов общей стоимостью 150 млрд руб.

По итогам февраля впервые самой торгуемой валютой в России (с расчетом «завтра») стал юань — объем торгов с ним превысил 1,48 трлн руб., обогнав показатели по доллару (1,42 трлн руб.).

В 2022 году продажи бытовой техники сократились на 30%, а в 2023-м могут снизиться еще на 10–30%.

Продажи легковых машин и LCV в РФ в феврале упали на 62,1%.

Из 30 сценариев демографического прогноза до 2100 года от Института демографии имени А. Г. Вишневского ВШЭ 14 предполагают сохранение численности населения России на нынешнем уровне в примерно 146 млн человек либо рост вплоть до 217 млн человек.

По всему миру мужчины на 21% чаще, чем женщины, имеют доступ к интернету, а в странах с низким уровнем дохода этот показатель составляет более 50%.

По итогам первых семи недель 2023 года рынок потребительской телеком-электроники упал на 11,4% в штуках и на 30% в деньгах.

В 2022 году интерес к российским франшизам вырос на 67% год к году.

В 2022 году граждане оформили в ГИБДД почти 180 тыс. международных водительских удостоверений — в два раза больше, чем годом ранее.

Мошенники украли 100 млн руб. с карт молодежной госпрограммы «Пушкинская карта».

В 2022 году поставки российского СПГ в Европу выросли почти на 35%, до исторического максимума в 16,7 млрд кубометров.