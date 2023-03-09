Рынок электроники дешевеет

Поставщики электроники и сети магазинов сообщили, что за первые восемь недель 2023 года продажи потребительской телеком-электроники (смартфонов, наушников и т. д.) упали на 11–12% в штуках и на 32–40% в деньгах. По словам участников рынка, снижение произошло из-за того, что покупатели начинают все сильнее экономить. Эксперты полагают, что в штуках рынок постепенно будет восстанавливаться, но в деньгах падение сохранится из-за снижения продаж премиальных устройств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По итогам первых семи недель 2023 года рынок потребительского телекоммуникационного оборудования (в него входят смартфоны, гарнитуры, наушники и т. д.) упал на 11,4% в штуках и на 30% в деньгах, рассказали “Ъ” в Holodilnik.ru. Там уточнили, что в январе продажи падали на 13,3%, до 7,5 млн устройств, а в деньгах — на 40%, до 58,3 млрд руб. По данным бизнес-аналитика ГК «F+ tech—Марвел» Артура Махлаюка, за восемь недель 2023 года продажи потребительской телекоммуникационной электроники упали на 12% в штуках и на 32,5% в деньгах «из-за ухода с рынка прежних лидеров».

Продажи смартфонов в январе, по данным Holodilnik.ru, в штуках снизились на 13%, до 2,3 млн устройств (объем входит в общую сумму 7,5 млн устройств), а в деньгах — на 43%, до 50 млрд руб. Больше всего падение доли в денежном выражении заметно у Samsung и Apple (на 35% и 18% соответственно), уточняют в Holodilnik.ru. Эти данные подтверждает собеседник “Ъ” на рынке электроники. «Вместе с тем заметный рост наблюдается среди китайских брендов, таких как Realme и Xiaomi»,— говорят в Holodilnik.ru, поясняя, что потребители стали реже обновлять свои устройства и чаще ремонтировать их. Господин Махлаюк подтверждает, что китайские смартфоны занимают все более значительную долю рынка: «Например, за восьмую неделю 2023 года было продано более 26 тыс. устройств Oppo, тогда как за аналогичный период прошлого года — всего 7 тыс.».

После начала военных действий на Украине многие иностранные производители ограничили поставки продукции в РФ, среди них — Apple, Samsung, Dell и др. В результате в конце прошлого года новым лидером по количеству проданных устройств на рынке стала китайская Xiaomi, заняв 33% (см. “Ъ” от 8 декабря 2022 года).

Пик падения спроса пришелся на второй квартал 2022 года из-за дефицита поставок ключевых брендов как в категории смартфонов, так и в наушниках и гарнитурах, поясняет представитель «Ситилинка». По его словам, после наполнения ассортимента новыми брендами и налаживания параллельного импорта рынок стал восстанавливаться, но показатели еще не достигли результатов прошлого года. «По итогам первых полутора месяцев спрос все еще находится ниже уровня начала 2022 года, но мы видим постепенный тренд на восстановление»,— согласились в «М.Видео-Эльдорадо». В январе и начале февраля рынок в штуках относительно прошлого года снизился примерно на 10%, но это «втрое лучше средней динамики прошлого года», говорит собеседник в сегменте продаж электроники.

Российский рынок смартфонов в 2023 году не сможет вернуться к уровню 2021 года (тогда было продано около 30 млн устройств) минимум еще два года ни в количественном, ни в денежном выражении, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его оценке, в 2023 году будет продано около 26 млн смартфонов. Это почти на четверть больше, чем в 2022 году, но «речь идет в основном о китайских брендах, у которых средний чек на порядок ниже премиальных американских и южнокорейских вендоров, поэтому в деньгах российский рынок вряд ли восстановится».

Тимофей Корнев