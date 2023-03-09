Страна неограниченных таможностей

Турция первой из крупных «дружественных» торговых партнеров РФ закрыла возможность транзита санкционных товаров в Россию — временно или, что собеседники “Ъ” считают более вероятным, на постоянной основе. Официальных разъяснений от властей страны не поступало, но турецкие участники рынка объясняют ситуацию давлением со стороны ЕС. Логисты давно ожидали закрытия транзитной схемы, при этом полностью ввоз санкционных товаров закрыт не будет — он лишь подорожает, поскольку теперь груз придется растаможивать с уплатой всех налогов и сборов, оформлять как турецкий и перевозить в Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский параллельный импорт не смог пролететь мимо Турции

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Российский параллельный импорт не смог пролететь мимо Турции

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Турция закрыла для России схему транзита товаров санкционных категорий. «Турецкие таможенные органы в ночь с 6 на 7 марта начали отклонять транзитные декларации на грузы, которые входят в санкционный список ЕС и транспортируются на территорию России и Республики Беларусь, ссылаясь при этом на распоряжение правительства,— рассказывает руководитель отдела продаж компании Novelco Юрий Давар.— Но, по нашим данным, распоряжения официальных органов анонсировано не было».

«Я бы хотел четко определить суть вопроса: для товаров с несанкционными кодами ТНВЭД транзит через Турцию возможен, их экспорт из Турции на Россию — тоже возможен,— подчеркивает соучредитель группы СЛК Дмитрий Аржаных.— Но отправка транзитных грузов с санкционными кодами ТНВЭД невозможна».

По неофициальной информации, говорит он, операции по санкционным грузам на Россию блокированы в Центральном таможенном управлении Турции в Анкаре.

Источник среди импортеров энергетических установок говорит, что в базе таможни не получается завести Россию при реэкспорте определенных кодов ТНВЭД и что запрещен только транзит, то есть растаможить и везти дальше можно. По словам учредителя VIG Trans Игоря Ребельского, на данный момент при оформлении кодов невозможно выбрать в таможенной системе Турции страной назначения РФ и РБ. Гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло утверждает, что с 8 марта власти Турции запретили поставки любой продукции в РФ, кроме той, что производится внутри страны. «Оформление транзитных деклараций на морские и воздушные грузы в РФ из Турции заблокировано»,— говорит он.

Все опрошенные “Ъ” логисты и участники ВЭД подчеркивают, что официальных уведомлений не было. «Наши турецкие партнеры информируют, что в случае принятия официального решения сначала был бы выпущен анонс,— говорит Юрий Давар.— Сейчас мы прорабатываем детали каждой блокировки, выясняем их характер — технический он или постоянный». Президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская считает, что официальные разъяснения от властей вряд ли последуют. «Подтверждение позиции означало бы, что раньше они придерживались позиции несколько иного характера, чего они, как люди восточные и желающие заработать и ни с кем не поругаться, позволить себе не могут»,— полагает она.

Препятствия на уровне системы

Турецкие партнеры российских импортеров объясняют происходящее давлением со стороны ЕС. Юлия Шленская рассказывает, что в сообщении их турецкого контрагента говорится: «Законодательных ограничений на транзит в Россию нет. Однако есть препятствия на уровне электронной системы. Мы как таможенные брокеры пытаемся вести диалог с представительством министерства таможни, однако ответа пока нет».

Турецкий контрагент предполагает, что ситуация «возникла как результат давления ЕС на Турцию в отношении транзита европейских товаров, и она носит временный характер».

Другой собеседник также говорит об уведомлении с турецкой стороны о том, что «наблюдается серьезное давление со стороны европейцев», пытающихся остановить транзит через Турцию в Россию. Юрий Давар слышал от своих контрагентов, что, скорее всего, речь идет о блокировке транзита таможенными органами ЕС, с которыми у Турции действует единая таможенная система.

«Турция в 2022 году стала крупнейшим транспортным хабом санкционных товаров, предназначенных для России, включая параллельный импорт,— отмечает коммерческий директор SOTA Logistic Кирилл Латинский.— Очевидно, что невозможность открытия транзитных деклараций в Россию напрямую связана с давлением стран Запада, в особенности США».

Юлия Шленская также говорит, что слышала о версии, согласно которой данная ситуация является предметом торга по продлению зерновой сделки. Ее срок заканчивается 15 марта, и Россия не горит большим желанием его продлять. Но три собеседника “Ъ” на рынке считают, что Турция просто хочет еще больше заработать на российском транзите. «Они хотят НДС и прочие пошлины и сборы с операций»,— говорит один из них.

Четыре дня плюс НДС

Часть собеседников “Ъ” считает, что проблема может быть решена через какое-то время и носит технический характер — они говорят об обновлении ПО и проблемах исключительно на уровне турецкой информационной системы NCTS. Однако большинство полагает, что закрытие транзитной схемы станет перманентным. Выход пока один — растаможивать груз в Турции, делать турецкий сертификат происхождения и отправлять груз на Россию, говорит Игорь Ребельский. «Все проходит как обычная растаможка, ничего дополнительно пока не просили,— говорит он.— Времени три-четыре дня, не больше, плюс НДС (18%)».

В целом логисты ожидали такого поворота событий. Блокировка транзитов была делом времени, говорит гендиректор Delko Санджар Ашуралиев.

По словам Юлии Шленской, еще в прошлом году, когда компания только начинала работать с турецким потоком, собеседник с 30-летним опытом работы в местной таможенной системе предупредил, что рано или поздно поставки в РФ будут уравнены с поставками в Иран и их придется растаможивать, уплачивая платежи и пошлины. «Иран много лет жил так, все про это прекрасно знают,— говорит она.— Местные аналитики давали прогнозы от полугода до года до того, как мы придем к необходимости грузы растаможивать и, по сути, Турция будет зарабатывать на этом еще больше».

Вероятнее всего, следующим шагом властей страны станет полный запрет на законодательном уровне реэкспорта товаров из западных санкционных пакетов в Россию, полагает Кирилл Латинский: «Если динамика событий окажется такой, то мы, безусловно, увидим увеличение транзитных сроков доставки и значительный рост стоимости товаров в России». Последствия для транспортной отрасли будут негативными, соглашается Санджар Ашуралиев: это очередное удорожание, в том числе запчастей, которое повлечет рост стоимости товаров и услуг.

Планшет поедет в обход

По оценке Георгия Властопуло, месячный транзит товаров через Турцию может составлять $200–400 млн. Основные поставляемые товары — это мелкая бытовая техника и электроника, продукты, одежда, запасные части, говорит Юрий Давар. По словам генерального директора TelecomDaily Дениса Кускова, до 20% поставок смартфонов, планшетов, ноутбуков и другой электроники через параллельный импорт приходилось на Турцию. «Скорее всего, дистрибуторы начнут перемещать свои каналы в пока еще не закрытые страны, как ОАЭ и Китай, однако это потребует определенного времени»,— считает он.

Господин Кусков отметил, что если турецкие власти не разрешат экспорт товаров в РФ, то по истечении запасов на складах российских дистрибуторов некоторая электроника может оказаться в дефиците.

Собеседник “Ъ” среди поставщиков подтвердил проблемы с поставками через Турцию. По его словам, инциденты начались еще в конце декабря, а сейчас приобрели массовый характер. «Импортеры электроники, которые возили ее с помощью параллельного импорта через Турцию, начнут искать обходные пути, что займет время»,— поясняет источник “Ъ”.

Сообщил “Ъ” в авиаотрасли сообщил, что некоторые перевозчики также «решали часть вопросов с запчастями через Турцию». Такие игроки, по его данным, были немногочисленны, поскольку наиболее распространенные каналы поставки проходят через Китай, Индию, Иран и СНГ.

Турция выступает важным логистическим хабом для российских импортеров автозапчастей, добавляет Александр Носко, директор по сервису сети автосалонов Fresh Auto. «Однако основным поставщиком запасных частей в РФ остается Китай, из Турции завозились в основном пластиковые бамперы, бачки, емкости, а по объемам импорта комплектующих страна занимала 10-е место в 2021 году с показателем в $1,32 млрд,— говорит он.— Безусловно, ситуация негативно влияет на рынок, где до сих пор ощущается некоторый дефицит расходных материалов, однако необратимых последствий от решения Турции возникнуть не должно, так как есть альтернативные каналы поставок».

С точки зрения поставок запчастей Турция была «не основным, но объемообразующим каналом», подтверждают в пресс-службе ГК «Автодом»: «Сейчас мы с логистическими партнерами будем оперативно решать, как изменять маршруты поставок».

Сбои с поставками пока наблюдают не все импортеры.

«На текущий момент мы не сталкиваемся с проблемами в поставках запчастей,— уточняет директор департамента запасных частей и корпоративных закупок "Рольфа" Екатерина Невская.— Несмотря на некоторые задержки в связи с перераспределением логистических путей из-за недавней катастрофы в стране, у нас есть в наличии необходимый объем запчастей для полноценного обслуживания клиентов». Одним из путей решения вопроса, в частности, с запчастями, может стать продолжение локализации производств в Турции, Китае и других странах, полагает Санджар Ашуралиев. В качестве альтернативы Турции, говорит Юрий Давар, можно рассматривать страны Ближнего Востока, например, ОАЭ, а также Казахстан и Армению.

Наталья Скорлыгина, Тимофей Корнев, Ольга Никитина, Полина Смертина, Айгуль Абдуллина