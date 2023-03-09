Сенат Франции одобрил повышение пенсионного возраста, несмотря на протесты

Сенат Франции одобрил ключевую 7 статью правительственного законопроекта, которая предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, сообщило BFMTV. Завершить рассмотрение всего документа, вызвавшего многотысячные протесты по всей стране, в верхней палате парламента планируют к 12 марта.

С поправками к 7 статье консолидировано выступили представители политических движений левого толка (коммунисты, социалисты, защитники окружающей среды). Тем не менее, пункт одобрили большинством голосов: 201 за, 115 против. Прежде чем законопроект спустят в нижнюю палату парламента, сенаторам предстоит рассмотреть еще около тысячи поправок к нему.

«Не знаю, успеем ли мы проголосовать до вечера воскресенья, или препятствия со стороны левых помешают этому»,— сказал сенатор от правоцентристской республиканской партии Роже Каручи.

Во Франции законопроекты должны быть рассмотрены обеими палатами парламента. При этом адресовать инициативу, за некоторыми исключениями, можно произвольно – в сенат (верхняя палата) или национальную ассамблею (нижняя палата).

В январе 2023 правительство Франции предложило реформу, которая предполагает постепенное повышение пенсионного возраста с 2030 года. Согласно опросу, данные которого привел Bloomberg, против реформы выступают 67% французов.

Подробно о том, как прошел День борьбы против пенсионной реформы 8 марта – в публикации «Ъ» «Франция трудолюбиво бастует».

Григорий Лейба