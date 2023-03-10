Альфа-банк подтвердил подготовку продажи долей Фридмана и Авена

Альфа-банк готовит сделку по продаже контролирующих долей сооснователей Михаила Фридмана и Петра Авена. Эта сделка не потребует согласования регуляторов. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Фридман (слева) и Петр Авен

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Михаил Фридман (слева) и Петр Авен

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Насколько нам известно, такая сделка действительно прорабатывается. Говорить о ее завершении рано — сторонам необходимо пройти ряд корпоративных и юридических процедур»,— сообщили в пресс-службе банка.

По итогам сделки основным владельцем Альфа-банка станет Андрей Косогов. В пресс-службе добавили, что одобрение сделки со стороны зарубежных регуляторов может не понадобиться, так как господин Косогов и продавец не находятся под санкциями.

Андрей Косогов — один из основателей Альфа-банка. С марта 2022 года он является крупнейшим акционером банка. Через ABH Holdings ему принадлежит 40,96% акций Альфа-банка. В 2022 году Forbes оценил его состояние в $1,2 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Косогов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Косогов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Альфа-банк входит в число 50 крупнейших компаний России по чистой прибыли в 2022 году. Он занимает 26 строчку в рейтинге Forbes с показателем чистой прибыли в 117,9 млрд руб. за 2021 год. По итогам того же года число частных клиентов банка выросло до 22 млн, количество корпоративных клиентов превысило 1 млн. Финансовых результатов за 2022 года организация пока не представила. Банк находится под санкциями ЕС с февраля 2023 года.

Накануне о смене акционеров банка написала газета The Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, Михаил Фридман и Петр Авен готовы продать свои доли в 32,9% и 12,4% в банке за $2,3 млрд (178 млрд руб.) Андрею Косогову, чтобы добиться снятия западных санкций. Господин Косогов дал свое согласие на сделку. По данным FT, сделку должны закрыть весной. Издание отмечало, что для ее завершения сторонам необходимо получить разрешение регулирующих органов, включая Банк России, а также санкционных регуляторов США и Евросоюза (ЕС).

ЕС ввел санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена 28 февраля 2022 года, Великобритания — 15 марта. В марте того же года они покинули совет директоров Альфа-банка.

Как отмечалось в официальном журнале ЕС, господин Авен получал выгоду из своих связей с российским правительством, господин Фридман — наладил «прочные связи» с администрацией президента России. Бизнесмены оспорили санкции против них в Европейском суде юстиции в Люксембурге.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ FM» «Доля надежды».

Олеся Павленко