Юань теснит доллар

По итогам февраля в России впервые самой популярной биржевой валютой, торгуемой с поставкой «завтра», стал юань. Объем торгов с ним превысил 1,48 трлн руб., обогнав показатели по доллару (1,42 трлн руб.). Доля китайской валюты в общем обороте спот-рынка приблизилась к 40%. Этому способствуют рост товарооборота с Китаем и переход в расчетах на рубли и юани, а также увеличение предложения китайской валюты со стороны Минфина в рамках бюджетного правила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По оценке “Ъ”, основанной на данных Московской биржи, по итогам февраля впервые самой торгуемой валютой в России (с расчетом «завтра») стал юань, вытеснивший с первой строчки бессменного лидера доллар США. За месяц объем торгов китайской валютой превысил 1,48 трлн руб., что на треть выше показателя января. Объем операций с долларом в феврале также вырос, но лишь на 8%, до 1,42 трлн руб. В итоге на юань пришлось почти 40% всего объема торгов основными валютами, на доллар — чуть более 38%, на евро — 21,2% (0,79 трлн руб.). В феврале 2022 года пропорции были в пользу американской валюты: доллар — 87,6%, евро — 11,9%, юань — 0,32%.

Такие показатели все больше свидетельствуют об уходе РФ от операций в «недружественных» валютах на фоне расширяющихся санкций ЕС и США.

В частности, по данным Главного таможенного управления Китая, товарооборот между КНР и РФ за минувший год вырос на 29,3%, превысив $190 млрд. По оценке главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, примерно половина торгового оборота с Китаем идет в рублях и юанях: «Некоторые крупные российские компании уже полностью перешли на торговлю в юанях с Китаем, некоторые пока сохраняют паритет китайской валюты с долларом. Мы ожидаем, что доля использования национальных валют в торговле с Китаем в ближайшие месяцы будет расти».

Кроме того, с начала 2023 года росту объемов биржевых торгов с юанем способствует возвращение бюджетного правила, в рамках которого ЦБ в интересах Минфина с января начал продавать китайскую валюту на открытом рынке. Если в первый месяц действия правила Банк России продал из Фонда национального благосостояния (ФНБ) юаней лишь на 54,5 млрд руб. (менее 5,5 млрд CNY), то в феврале нарастил продажи до 160,2 млрд руб. (около 16 млрд CNY).

«Свой вклад в снижение спроса на валюту недружественных стран оказывают и сохраняющиеся риски введения западных санкций на Московскую биржу и НКЦ, а также политика дедолларизации, которую проводит Банк России»,— уточняет Михаил Васильев.

В режиме сделок с исполнением «сегодня» по-прежнему доминирует доллар с показателем 0,74 трлн руб. На втором месте с показателем 0,5 трлн руб. остается евро. Юань с показателем 0,22 трлн руб. занял третью строчку.

Вместе с тем для китайской валюты февральский результат стал лучшим за все время (предыдущий максимум был установлен в декабре прошлого года — 0,19 трлн руб.). К тому же результат минувшего месяца более чем вдвое превосходит январский показатель (на фоне длинных выходных в Китае из-за празднования лунного Нового года). По словам ведущего аналитика отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олега Сыроваткина, режим торгов с поставкой «сегодня» используется в основном для продажи или покупки валюты в рамках экспортно-импортных операций, тогда как режим торгов с поставкой «завтра» чаще используется в том числе для спекуляций. Поэтому увеличение объема торгов в режиме исполнения «сегодня» говорит об усилении спроса на реальные юани, например, со стороны импортеров, считает господин Сыроваткин.

В связи с тем, что в марте ЦБ сократит объем продаваемой валюты в рамках бюджетного правила, участники рынка не исключают, что в текущем месяце юань может уступить первое место по объемам торгов доллару. Но, как считает главный аналитик ПСБ Егор Жильников, со временем юань будет более ликвидной валютой на фоне как сохраняющейся дедолларизации экономики РФ, так и смещения спроса населения в спектр азиатских валют. Причем рост объемов будет идти как в режиме исполнения «завтра», так и «сегодня».

Виталий Гайдаев