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Коммерсантъ FM
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НОВАТЭК готов войти в «Сахалин-2»

Компания сообщила властям о желании купить долю Shell

По данным “Ъ”, НОВАТЭК готов приобрести 27,5% в проекте «Сахалин-2», принадлежавшие покинувшей РФ Shell. Проведение отбора для определения нового владельца этой доли откладывается из-за того, что правительство не успело провести оценку ущерба, нанесенного иностранным акционером проекту. НОВАТЭК просит ускорить процедуру. Однако пока неясно, как НОВАТЭК будет окупать потенциальные инвестиции в «Сахалин-2» и, в частности, достанется ли ему прибыльный долгосрочный контракт Shell на получение 1 млн тонн СПГ с «Сахалина-2».

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

НОВАТЭК сообщил правительству о своей готовности приобрести долю Shell в проекте «Сахалин-2» (27,5%), говорят источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. При этом газовая компания просит Белый дом ускорить проведение оценки ущерба, нанесенного проекту со стороны Shell, чтобы принять участие в отборе покупателя. В сентябре 2022 года глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон говорил, что компания примет решение о целесообразности покупки доли после аудита. НОВАТЭК — фактически единственная компания, которая соответствует опубликованным правительством РФ критериям для участия в отборе (см. “Ъ” от 8 сентября 2022 года). В самом НОВАТЭКе на запрос “Ъ” не ответили.

Как сообщал “Ъ” 28 декабря 2022 года, правительство продлило сроки проведения отбора нового акционера проекта «Сахалин-2» из-за того, что не успевало провести оценку ущерба до конца года. Владимир Путин 30 декабря 2022 года подписал указ, исключающий ограничение на сроки продажи доли. Профильный вице-премьер Александр Новак 21 февраля говорил, что оценка будет «выработана в ближайшее время».

«Сахалин-2» — проект разработки Пильтун-Астохского и Лунского месторождений на шельфе Сахалина, реализуется с 1994 года на основе соглашения о разделе продукции. Основные акционеры проекта — «Газпром» (50%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%), остальная доля принадлежала Shell. В 2022 году завод произвел 11,5 млн тонн СПГ, 3,7 млн тонн нефти. Около 90% СПГ завода продается по долгосрочным контрактам, в основном в Японию, спотовые партии уходят в Китай, Южную Корею и Индонезию.

В июне 2022 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператором проекта вместо зарегистрированного на Бермудах Sakhalin Energy стало российское ООО «Сахалинская энергия». Иностранные акционеры в течение месяца должны были подать заявку на получение доли в ООО.

Японские Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли в «Сахалине-2». Shell отказалась участвовать в схеме, списав балансовую стоимость своей доли на сумму $1,6 млрд. Согласно указу президента РФ, доля Shell должна быть оценена и продана до конца 2022 года, после чего деньги от продажи должны будут поступить Shell. При этом фактически они будут заморожены в РФ на счете типа C.

Правительство оценило стоимость доли Shell в 94,8 млрд руб.— эта сумма близка к оценке самой компании ($1,6 млрд) c учетом курса рубля на лето 2022 года. В то же время неочевидно, что Shell будет передана вся сумма, так как правительство должно осуществить «экологический, технологический и иной аудит» деятельности Shell в РФ на предмет нанесения ущерба проекту — сумма ущерба должна быть вычтена из средств, которые Shell может получить за долю.

При этом у Shell остался offtake-контракт на получение до 1 млн тонн СПГ в год с «Сахалина-2» до 2028 года. Однако этот контракт исходно подписан с Sakhalin Energy и не был впоследствии перезаключен с новым российским оператором, поэтому фактически не выполняется с августа. Shell 2 февраля сообщала, что по-прежнему имеет два долгосрочных контракта на поставку СПГ из РФ (еще один — с «Ямал СПГ» НОВАТЭКа на 0,9 млн тонн в год), но по одному из них перестала получать грузы в третьем квартале 2022 года.

На данный момент оператор «Сахалина-2» продает объемы, прежде поставлявшиеся по долгосрочному контракту Shell, на спотовом рынке. Что будет с этими объемами в случае вхождения НОВАТЭКа в проект, пока неизвестно. Как поясняли собеседники “Ъ”, НОВАТЭКу было бы выгодно забрать их в свой портфель, поскольку цены в этом долгосрочном контракте привязаны к нефти и существенно ниже, чем спотовые цены на СПГ в Азии в настоящий момент, и компания могла бы получить значительную прибыль.

Однако другие акционеры проекта, в том числе «Газпром», могут быть заинтересованы в том, чтобы объемы Shell вернулись в общий пул проекта и по-прежнему продавались на спотовом рынке, распределяя прибыль между всеми участниками «Сахалина-2».

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов считает, что долгосрочный контракт Shell, вероятнее всего, не вернется в общий пул проекта и достанется НОВАТЭКу. Однако, уточняет эксперт, существенные юридические риски формирует позиция Shell, которая заявляет о планах защищать свои права на участие в проекте и существующие контрактные обязательства.

Татьяна Дятел, Дмитрий Козлов

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