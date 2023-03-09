Посол РФ: Кипр не досчитался €1 млрд из-за потери российских туристов

Туристическая отрасль Кипра не получила около €1 млрд из-за потери части российских туристов, сообщил в интервью ТАСС посол РФ в Никосии Мурат Зязиков. Остров не досчитался порядка 800 тыс. гостей из России.

«Согласно данным Статистической службы Республики Кипр, расходы туриста в 2022 году составили 88 евро в сутки. Если предположить, что средний отпуск длится 14 дней, то туристическая отрасль Кипра не досчиталась по крайней мере 1 млрд евро от потери российского сегмента в ушедшем году»,— подсчитал господин Зязиков.

В 2022 году остров посетили 3,1 млн туристов из России при рекорде 3,9 млн в 2019 году. Также, по словам Мурата Зязикова, кипрскую юрисдикцию вынужденно покинул «ряд российских компаний, особенно попавших под санкции ЕС».

Минувшим летом о негативном влиянии антироссийских санкций на туристическую отрасль Кипра сообщил глава государства Никос Анастасиадис. В сентябре власти сообщили, что ЕС запретил государству двусторонние встречи с Россией.