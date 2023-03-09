Газоочистные соображения

Еврокомиссия призвала европейские компании не продлевать долгосрочные контракты на покупку СПГ в России после их истечения, чтобы освободить на европейском рынке нишу для «надежных» поставщиков. Пока речь идет о рекомендации, при этом текущие долгосрочные контракты на российский СПГ истекают за горизонтом 2030 года. По мнению аналитиков, РФ сможет безболезненно перенаправить свой СПГ на дефицитные азиатские рынки, а саму идею запрета импорта СПГ на практике будет сложно реализовать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Еврокомиссия предлагает не продлевать контракты на покупку российского СПГ, чтобы освободить рынок для «надежных» поставщиков в Европу, заявила 9 марта еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. «Я призываю все государства-члены и компании перестать покупать российский СПГ и не перезаключать новые контракты по газу с Россией, когда те подойдут к концу»,— сказала она, выступая перед депутатами комитета по промышленности и энергетике Европарламента. Такие действия, по ее мнению, позволят гарантировать «надежным» партнерам сохранение спроса в ЕС. Сейчас крупнейшим поставщиком СПГ в Европу являются США. Продолжение закупок сжиженного газа из России Кадри Симсон назвала «репутационным риском» для европейских потребителей.

По оценке Центра германских исследований Института Европы РАН, в 2022 году поставки российского СПГ в Европу выросли почти на 35%, до исторического максимума в 16,7 млрд кубометров.

Там уточняется, что значительную часть этого объема через другие европейские государства получила Германия, переставшая получать трубопроводный газ из России.

Крупнейшим экспортером СПГ в России является НОВАТЭК с завода «Ямал СПГ» мощностью более 16,5 млн тонн в год. Единственный контракт, который предполагает поставку СПГ в Европу с этого проекта,— соглашение с испанской Naturgy объемом 2,5 млн тонн в год, которое действует до 2038 года на условиях DES (то есть поставка в порт получателя). Контракт с французской TotalEnergies объемом 4 млн тонн в год и истечением в 2032 году подписан на условиях FOB и, таким образом, не обязательно предполагает поставку на европейский рынок. Также у TotalEnergies есть контракт на 2 млн тонн в год с будущего проекта «Арктик СПГ-2» до 2043 года, тоже на условиях FOB. У проекта «Сахалин-2» «Газпрома» нет долгосрочных контрактов с европейскими компаниями — контракт с Shell на 1 млн тонн, истекающий в 2028 году, де-факто уже не выполняется.

В 2022 году Россия экспортировала 33 млн тонн СПГ, из них в Европу была направлена половина объемов, отмечает директор по исследованиям «Выгон Консалтинг» Мария Белова. В 2022 году, отмечает она, российский СПГ обеспечил порядка 4,5% европейских потребностей в газе, заняв третье место среди крупнейших поставщиков СПГ. По словам эксперта, рынок сжиженного газа развивается по образу и подобию нефтяного, в том числе в части морских перевозок сжиженного газа, которые с каждым годом приобретают все большую гибкость. Поэтому вопрос перенаправления поставок на другие рынки — задача решаемая, отмечает она. Кроме того, говорит эксперт, скрыть происхождение сжиженного природного газа гораздо проще, чем трубопроводного. Поэтому можно предположить, что в случае запрета ЕС на импорт СПГ, опять же, по примеру нефтяного рынка, может появиться серый рынок СПГ, считает госпожа Белова.

В «Выгон Консалтинг» считают Азию наиболее очевидным потребителем российского СПГ с учетом дефицита сырья из других источников. При этом, отмечает Мария Белова, важно понимать, о каком временном интервале идет речь. «Госпожа Симсон использовала выражение "как можно скорее". Но в 2023 году производители СПГ смогут нарастить его глобальный выпуск только на 12,5 млн тонн, чего будет явно недостаточно для замещения российских объемов в Европе, а также тех, которые в этом году вместо ЕС предпочтут рынки АТР, где наблюдается восстановление спроса»,— говорит она. Более или менее выполнимым этот план может быть в 2025–2026 годах, при этом многое будет зависеть от динамики мирового спроса и объемов трубопроводных поставок российского газа, полагает эксперт.

Ольга Мордюшенко