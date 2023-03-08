Евроснаряды пусты

Министры обороны стран Евросоюза согласились с необходимостью немедленных поставок Украине артиллерийских боеприпасов из оставшихся запасов на европейских складах. Об этом по итогам неформальной встречи глав оборонных ведомств в Стокгольме заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он также представил план по совместному решению проблемы нехватки снарядов у государств Евросоюза, однако признал, что детали его реализации еще предстоит согласовать в конце марта. Между тем в шведской столице вновь упоминали о наступлении решающего момента в российско-украинском конфликте и скором контрнаступлении армии Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Главной темой дискуссии министров обороны стран ЕС на неформальной встрече в Стокгольме стала поставка Украине 155-миллиметровых снарядов для артиллерии. Как признавался еще в феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг, расход снарядов в российско-украинском конфликте превышает промышленные возможности западных союзников. Решать проблему партнеры Киева решили путем увеличения производства и переобучения украинских военных ведению боя по стандартам альянса — с меньшим, но более точным расходом снарядов. Впрочем, новые поставки ВСУ с учетом анонсированного ранее на весну контрнаступления нужны уже сейчас, а потому союзники решили разработать еще один сценарий, который удовлетворил бы потребности Киева как можно скорее. По плану, вынесенному на обсуждение, Евросоюз намерен передать Украине максимально возможное количество снарядов, оставшихся на складах в Европе, согласовать схему совместных закупок странами—членами ЕС боеприпасов у производителей и сделать масштабные инвестиции в оборонную промышленность.

Потребности, судя по заявлениям министра обороны Украины Алексея Резникова, у Киева немалые. Перед встречей в Стокгольме, куда он также был приглашен, господин Резников подчеркнул, что будет просить у партнеров миллион артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, а также других вооружений для создания «стального кулака» при контрнаступлении.

«Боеприпасы, боеприпасы и еще раз боеприпасы»,— обрисовал повестку дискуссии Алексей Резников, поддержав инициативу главы Минобороны Эстонии Ханно Певкура передать Украине 1 млн снарядов.

По его словам, сейчас Украине требуется от 90 тыс. до 100 тыс. артиллерийских боеприпасов в месяц. Кроме того, он отметил, что приоритетом номер один остаются системы ПВО, а также подчеркнул важность поставок боевых машин пехоты и танков.

Что касается танков, то еще до завершения заседания украинского коллегу попытался обрадовать глава Минобороны Германии Борис Писториус. «Только что узнал, что 18 немецких танков Leopard 2A6 и три португальских танка могут быть отправлены Украине в этом месяце вместе с обученными экипажами»,— заявил господин Писториус. Зато насчет боеприпасов немецкий министр не смог сказать ничего утешительного. По его словам, обсуждение совместных закупок странами ЕС артиллерийских снарядов «правильное и необходимое», но не стоит забывать тот факт, что промышленности в любом случае потребуется время для наращивания производственных мощностей в соответствии с повышенным спросом.

«Мы должны взглянуть правде в глаза: то, что мы все размещаем больше заказов (на производство снарядов.— “Ъ”), не означает, что у нас становится больше боеприпасов. Это должно быть прежде произведено и только уже потом доставлено»,— заявил господин Писториус.

Примерно об этом же говорил в Стокгольме и Йенс Столтенберг, приехавший поддержать коллег из стран Евросоюза, многие из которых для него также и коллеги по НАТО. По его словам, расход боеприпасов на поле боя по-прежнему выше, чем выпуск снарядов европейской промышленностью. Однако господин Столтенберг выразил надежду, что проблему удастся решить, тем более что страны альянса уже подписали контракты на закупку новых снарядов. Он также вновь назвал происходящее на линии фронта «войной логистики» и «ключевым моментом» в боевых действиях.

Тем временем эстонская идея отправить Украине чуть ли не все снаряды, оставшиеся на европейских складах, в целом не вызвала у других стран ЕС особых возражений. Вопрос, спровоцировавший споры, заключался лишь в том, из каких средств поставка этих боеприпасов должна финансироваться. Некоторые в Евросоюзе, включая верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, считают, что деньги надо брать из Европейского фонда мира и желательно исходить из уже одобренных в качестве помощи Киеву средств. Другие же, как господин Певкур, настаивают на согласовании новых сумм для этих целей.

«Ну, деньги с неба не падают. Только потому, что одна страна утверждает, что нам нужно больше денег, чудом они не появятся»,— заявил господин Боррель.

Тем не менее, как сообщила Швеция, председательствующая в ЕС, 8 марта послы ЕС утвердили увеличение бюджета Европейского фонда мира, из которого и предлагается финансировать поставки снарядов, на дополнительные €2 млрд. Другое дело, что, по оценке агентства Reuters, для отправки Киеву 1 млн 155-миллиметровых боеприпасов, потребуется около €4 млрд. Судя по всему, нужная сумма в фонде есть, однако пока неясно, согласуют ли финансирование отправки снарядов Украине полностью из этого источника.

На пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны Жозеп Боррель подтвердил, что главной темой дискуссии стали поставки боеприпасов Украине, и подробно рассказал о трехступенчатом плане ЕС по скоординированному решению проблемы нехватки подобных снарядов. При этом он подчеркнул, что все страны Евросоюза согласились с необходимостью «немедленно» отправить Киеву боеприпасы — как 155-миллиметровые, так и 152-миллиметровые (то есть российского образца), однако признал, что детали схемы, в том числе ее финансовые аспекты, еще предстоит согласовать.

Пока, по словам Жозепа Борреля, предполагается, что €1 млрд из €2 млрд дополнительных средств, выделенных 8 марта в фонд мира, пойдет на срочные поставки снарядов Украине, а еще €1 млрд — как раз на совместные закупки боеприпасов странами ЕС для пополнения складов. На какие средства будут осуществляться остальные поставки, поскольку €1 млрд явно на все запросы Киева не хватит, господин Боррель не уточнил. Однако он выразил надежду, что на встрече глав МИДов и министров обороны во второй половине марта финансовые аспекты плана прояснятся.

Кроме того, дипломат отчитался, что до конца марта европейская тренировочная миссия подготовит более 11 тыс. украинских военных, а к концу года — 30 тыс. военнослужащих. По его мнению, «чтобы выиграть мир, Украина должна выиграть войну», а потому союзники Киева будут поддерживать его «столько, сколько потребуется», хотя «ближайшие недели и станут ключевыми».

Алексей Забродин