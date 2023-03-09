У водителей появился иностранный акцент

В 2022 году граждане оформили в ГИБДД почти 180 тыс. международных водительских удостоверений, необходимых для управления транспортными средствами за рубежом,— в два раза больше, чем годом ранее. Эксперты объясняют это массовой миграцией соотечественников и активным развитием автотуризма. На этом фоне спрос на получение обычных российских прав снизился, следует из полицейской статистики. Еще одна любопытная деталь: лишь 12% россиян смогли сдать экзамены в ГИБДД с первой попытки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Данные о работе экзаменационных подразделений Госавтоинспекции в 2022 году опубликованы в статистическом разделе сайта ГИБДД. Там говорится, что всего в РФ было проведено чуть более 7 млн экзаменов на права — на 8% меньше, чем в 2021 году. Из них, приводит подробности Госавтоинспекция, 3,32 млн раз имела место проверка теоретических знаний, 3,58 млн — практических навыков вождения в реальных условиях движения («город») и 152,4 тыс.— проверка первоначальных навыков вождения («площадка»). Последний вид экзамена, напомним, с 1 апреля 2021 года отменен для соискателей категорий прав B, C, D. Испытания на «площадке» остались только в рамках категории А (и другой двухколесной техники), в связи с чем количество сданных экзаменов сократилось более чем в пять раз. Теорию в 2022 году с первого раза сдали 34,9% (в 2021 году — 36,7%), «площадку» — 42% (в 2021 году — 39%), «город» — 12,4% (в 2021 году — 15,6%).

В общей сложности по итогам экзаменов ГИБДД водительские права в 2022 году получили 1,35 млн граждан (–12% к 2021 году). Из них категорию B открыли 1,1 млн (–8,3%), категорию А — 59,5 тыс. (–3,2%), категорию С — 120 тыс. (+2%), категорию D — 32,6 тыс. (+4%). На 62% выросло число впервые получивших права водителей трамваев, на 21% — водителей троллейбусов.

Число удостоверений, выданных взамен утраченных или прекративших действие из-за истечения срока, сократилось на 41% — до 2,5 млн. В апреле 2022 года премьер Михаил Мишустин, напомним, постановлением правительства продлил все водительские удостоверения, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года, автоматически на три года. Данное решение коснулось в общей сложности около 5 млн документов, сообщали в Белом доме.

При этом более чем вдвое — с 82,6 тыс. до 179 тыс.— выросло количество выданных международных водительских прав (МВУ), необходимых для управления транспортными средствами за рубежом. Это больше, чем в 2020 году, когда выдали 68,3 тыс., но меньше, чем в «доковидную» эпоху: в 2019 году выпущено 215,8 тыс. МВУ, в 2018 году — 182,2 тыс., в 2017 году — 154,2 тыс.

Отметим, аварийность по вине начинающих водителей (со стажем управления до двух лет) сократилась на 5,1%, до 7,7 тыс. ДТП. Количество погибших в таких авариях за год уменьшилось на 11,8%, пострадавших —- на 4,4%. В числе регионов, где число ДТП с начинающими водителями выросло,— Магаданская, Костромская, Ивановская, Псковская области, Карелия, Дагестан, Бурятия.

Двукратное увеличение количества выданных МВУ объясняется несколькими причинами, говорит координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Во-первых, это массовая миграция граждан за границу в связи с проведением специальной военной операции (по этой же причине в ряде регионов в прошлом году много автомобилей было снято с учета, “Ъ” рассказывал об этом недавно), поясняет он, а также активное развитие автотуризма. «Гораздо больше людей в последнее время стали ездить в страны Центральной Азии, Монголию, Китай на своих машинах,— объясняет Петр Шкуматов.— Больше ездят туда, куда обычно летали самолетом, по причине в том числе подорожания авиабилетов. Для этого нужны МВУ».

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева подчеркивает, что количество граждан, сдававших на права после первоначального обучения в автошколе (то есть те, у которых прав раньше не было), за год сократилось незначительно — менее чем на 7%, до 1,1 млн человек. «Это значит, что потребность и спрос на обучение вождению у населения сохраняются, несмотря на все обстоятельства,— отмечает эксперт.— Рынок образовательных организаций тоже не упал: количество автошкол, судя по статистике ГИБДД, за год выросло с 7 тыс. до 7,5 тыс.».

«Учиться в последнее время все-таки приходят реже,— делится наблюдениями глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева.— Многолетняя практика показывает прямую связь между набором в автошколы и продажами новых автомобилей (в 2022 году, по данным Ассоциации европейского бизнеса, авторынок сократился на 59%.— “Ъ”). Количество новых учеников сократилось примерно на столько же, особенно начиная с сентября и особенно — среди молодых, в возрасте до 30 лет, составляющих основную массу потенциальных клиентов автошкол. Многие уехали из России или передумали пока учиться».

Снижение результативности сдачи экзаменов с первого раза Елена Зайцева объясняет продолжающимся эффектом реформы экзаменов (отмены «площадки») в 2021 году, что серьезно осложнило условия сдачи на права. Экзамен, напомним, стал единым (первоначальные навыки управления проверяются сразу вместе с навыками вождения в городе), а предельное количество штрафных баллов, которые инспектор ставит за ошибки, осталось прежним — пять. В регламенте МВД по сдаче экзаменов в этой части нужны послабления, считает госпожа Зайцева. Она рассчитывает, что это будет сделано в рамках доработки документа: ГИБДД еще в 2022 году обещала собрать предложения автошкол и внести поправки в регламент, но точных сроков пока нет.

Иван Буранов