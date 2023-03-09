Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

У водителей появился иностранный акцент

ГИБДД выдала вдвое больше международных прав, чем годом ранее

В 2022 году граждане оформили в ГИБДД почти 180 тыс. международных водительских удостоверений, необходимых для управления транспортными средствами за рубежом,— в два раза больше, чем годом ранее. Эксперты объясняют это массовой миграцией соотечественников и активным развитием автотуризма. На этом фоне спрос на получение обычных российских прав снизился, следует из полицейской статистики. Еще одна любопытная деталь: лишь 12% россиян смогли сдать экзамены в ГИБДД с первой попытки.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Данные о работе экзаменационных подразделений Госавтоинспекции в 2022 году опубликованы в статистическом разделе сайта ГИБДД. Там говорится, что всего в РФ было проведено чуть более 7 млн экзаменов на права — на 8% меньше, чем в 2021 году. Из них, приводит подробности Госавтоинспекция, 3,32 млн раз имела место проверка теоретических знаний, 3,58 млн — практических навыков вождения в реальных условиях движения («город») и 152,4 тыс.— проверка первоначальных навыков вождения («площадка»). Последний вид экзамена, напомним, с 1 апреля 2021 года отменен для соискателей категорий прав B, C, D. Испытания на «площадке» остались только в рамках категории А (и другой двухколесной техники), в связи с чем количество сданных экзаменов сократилось более чем в пять раз. Теорию в 2022 году с первого раза сдали 34,9% (в 2021 году — 36,7%), «площадку» — 42% (в 2021 году — 39%), «город» — 12,4% (в 2021 году — 15,6%).

В общей сложности по итогам экзаменов ГИБДД водительские права в 2022 году получили 1,35 млн граждан (–12% к 2021 году). Из них категорию B открыли 1,1 млн (–8,3%), категорию А — 59,5 тыс. (–3,2%), категорию С — 120 тыс. (+2%), категорию D — 32,6 тыс. (+4%). На 62% выросло число впервые получивших права водителей трамваев, на 21% — водителей троллейбусов.

Число удостоверений, выданных взамен утраченных или прекративших действие из-за истечения срока, сократилось на 41% — до 2,5 млн. В апреле 2022 года премьер Михаил Мишустин, напомним, постановлением правительства продлил все водительские удостоверения, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года, автоматически на три года. Данное решение коснулось в общей сложности около 5 млн документов, сообщали в Белом доме.

При этом более чем вдвое — с 82,6 тыс. до 179 тыс.— выросло количество выданных международных водительских прав (МВУ), необходимых для управления транспортными средствами за рубежом. Это больше, чем в 2020 году, когда выдали 68,3 тыс., но меньше, чем в «доковидную» эпоху: в 2019 году выпущено 215,8 тыс. МВУ, в 2018 году — 182,2 тыс., в 2017 году — 154,2 тыс.

Отметим, аварийность по вине начинающих водителей (со стажем управления до двух лет) сократилась на 5,1%, до 7,7 тыс. ДТП. Количество погибших в таких авариях за год уменьшилось на 11,8%, пострадавших —- на 4,4%. В числе регионов, где число ДТП с начинающими водителями выросло,— Магаданская, Костромская, Ивановская, Псковская области, Карелия, Дагестан, Бурятия.

Двукратное увеличение количества выданных МВУ объясняется несколькими причинами, говорит координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Во-первых, это массовая миграция граждан за границу в связи с проведением специальной военной операции (по этой же причине в ряде регионов в прошлом году много автомобилей было снято с учета, “Ъ” рассказывал об этом недавно), поясняет он, а также активное развитие автотуризма. «Гораздо больше людей в последнее время стали ездить в страны Центральной Азии, Монголию, Китай на своих машинах,— объясняет Петр Шкуматов.— Больше ездят туда, куда обычно летали самолетом, по причине в том числе подорожания авиабилетов. Для этого нужны МВУ».

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева подчеркивает, что количество граждан, сдававших на права после первоначального обучения в автошколе (то есть те, у которых прав раньше не было), за год сократилось незначительно — менее чем на 7%, до 1,1 млн человек. «Это значит, что потребность и спрос на обучение вождению у населения сохраняются, несмотря на все обстоятельства,— отмечает эксперт.— Рынок образовательных организаций тоже не упал: количество автошкол, судя по статистике ГИБДД, за год выросло с 7 тыс. до 7,5 тыс.».

«Учиться в последнее время все-таки приходят реже,— делится наблюдениями глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева.— Многолетняя практика показывает прямую связь между набором в автошколы и продажами новых автомобилей (в 2022 году, по данным Ассоциации европейского бизнеса, авторынок сократился на 59%.— “Ъ”). Количество новых учеников сократилось примерно на столько же, особенно начиная с сентября и особенно — среди молодых, в возрасте до 30 лет, составляющих основную массу потенциальных клиентов автошкол. Многие уехали из России или передумали пока учиться».

Снижение результативности сдачи экзаменов с первого раза Елена Зайцева объясняет продолжающимся эффектом реформы экзаменов (отмены «площадки») в 2021 году, что серьезно осложнило условия сдачи на права. Экзамен, напомним, стал единым (первоначальные навыки управления проверяются сразу вместе с навыками вождения в городе), а предельное количество штрафных баллов, которые инспектор ставит за ошибки, осталось прежним — пять. В регламенте МВД по сдаче экзаменов в этой части нужны послабления, считает госпожа Зайцева. Она рассчитывает, что это будет сделано в рамках доработки документа: ГИБДД еще в 2022 году обещала собрать предложения автошкол и внести поправки в регламент, но точных сроков пока нет.

Иван Буранов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...