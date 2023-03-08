Трубный запах

Публикации сразу нескольких западных СМИ о причастности некой «проукраинской группы» к диверсиям на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» вызвали недоверие со стороны Москвы и нервную реакцию западных стран, так или иначе вовлеченных в судьбу газопровода. В РФ обвинения в адрес неназванных украинских диверсантов сочли попыткой «авторов теракта» отвести подозрения от себя. В Киеве заявили, что украинские спецслужбы не имеют отношения к взрывам. В США отказались комментировать газетные статьи до завершения расследования. В Германии же фактически дали понять, что допускают причастность к диверсии Киева, но заявили, что это не должно повлиять на поддержку Западом Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выход газа на поверхность Балтийского моря в месте повреждения трубопроводов «Северный поток» (сентябрь 2022 года)

Фото: Swedish Coast Guard / AP Выход газа на поверхность Балтийского моря в месте повреждения трубопроводов «Северный поток» (сентябрь 2022 года)

Фото: Swedish Coast Guard / AP

Материалы западных СМИ, в которых со ссылкой на источники сообщалось о причастности к диверсиям на «Северных потоках» некой «проукраинской группы», буквально взорвали медиапространство, вызвав гораздо более бурную реакцию мировой общественности, нежели недавняя статья американского журналиста-расследователя Сеймура Херша. В отличие от господина Херша, обвинившего во взрывах на трубопроводе американцев, новые публикации фактически выводят Вашингтон из-под подозрений и смещают фокус внимания на Украину.

Первой с сенсационными новостями вышла газета The New York Times. Со ссылкой на американских чиновников, изучивших разведданные западных коллег, издание сообщило, что подрыв газопроводов осуществила «проукраинская группа». По мнению газеты, подобное открытие можно считать «шагом вперед по установлению ответственности за акт диверсии».

При этом издание отметило, что никаких доказательств причастности к инциденту президента Украины Владимира Зеленского или его ключевых советников нет. Как нет и доказательств того, что «преступники действовали по наводке каких-либо украинских правительственных чиновников». По данным издания, взрывчатка была заложена, скорее всего, опытными водолазами, которые не работали на военные или разведывательные службы каких-либо стран, хотя, возможно, «ранее проходили специальную государственную подготовку».

Официальный Киев категорически отверг причастность Украины к случившемуся. Сначала советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, а потом министр обороны Алексей Резников заявили, что украинские спецслужбы тут ни при чем. «Эта история не имеет к нам никакого отношения. Я полагаю, расследование официальных органов прояснит все детали. Это, конечно, комплимент нашим спецслужбам, но это не наших рук дело»,— сказал господин Резников.

В Москве к западным публикациям также отнеслись с подозрением. «Явно авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно это скоординированный вброс в СМИ,— заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.— Это все не просто странно. Это пахнет чудовищным преступлением. Как минимум страны—акционеры “потоков” и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет». При этом господин Песков добавил, что Россию по-прежнему не допускают к международному расследованию.

Любопытно, но новые публикации пытаются вывести из-под подозрений не только США, но и Россию. Немецкая Zeit, вышедшая чуть позже американских коллег с новыми подробностями и ссылающаяся на следственные органы Германии, тоже написала, что «следы ведут в направлении Украины». Как сообщила газета, основываясь на данных, проанализированных журналистами из ARD, Kontraste и SWR, яхта, с которой проводилась операция, была зафрахтована у неназванной польской компании, а та якобы принадлежала двум украинцам.

Журналисты Zeit утверждают, что секретная операция по подрыву трубопроводов проводилась командой из шести человек — из них пять мужчин и одна женщина (капитан, два водолаза, два их помощника и врач).

Группа отправилась из немецкого Ростока 6 сентября 2022 года, а оборудование для подрыва было доставлено в порт на грузовом автомобиле. После взрывов яхта еще некоторое время заметала следы, пару раз была замечена в других портах, а после возвращена владельцу. Следователи, которым удалось найти судно, обнаружили там следы взрывчатых веществ. А выйти на яхту удалось благодаря наводке западных спецслужб.

Дополнительные детали случившегося сообщила The Washington Post. Газета, ссылаясь на высокопоставленного представителя западной службы безопасности, рассказала, что во время расследования были обнаружены «следы» того, что операция обсуждалась некой «проукраинской группой». Чиновник при этом заверил, что эти сообщения были найдены уже после совершенной атаки, когда спецслужбы начали изучать данные разведки в поисках возможных зацепок.

The Washington Post считает маловероятным, что Владимир Зеленский или кто-то из его ближайшего окружения мог санкционировать такую операцию, и утверждает, что в Вашингтоне «с осторожностью» отнеслись к выводам коллег о «проукраинской группе».

С другой стороны, газета отмечает: многие официальные лица на Западе продолжают сомневаться, что подобная акция могла быть проведена без участия государств с соответствующими возможностями. Впрочем, есть и те, кто, ссылаясь на относительно неглубокие повреждения на трубопроводах, считают некорректным ограничивать круг возможных причастных исключительно правительствами.

Официальные представители Евросоюза, НАТО и Белого дома комментировать новые данные отказались, сославшись на идущее полным ходом расследование.

При этом в большинстве публикаций выражаются опасения, что доказательства каких-либо связей диверсии на трубопроводе с Украиной могут ослабить ее поддержку со стороны НАТО, особенно в Германии. The Washington Post напоминает: «Многие граждане по-прежнему симпатизируют России и скептически относятся к вооружению Киева». Примечательно, что министр обороны ФРГ Борис Писториус, комментируя статьи, фактически признал, что в Берлине допускают причастность к диверсии Киева, но тут же заверил, что это никак не повлияет на поддержку Украины Западом. «Нам не поможет, если на основании подобных расследований, которые, безусловно, готовились тщательно и усердно, думать о том, какие последствия это может иметь для поддержки Украины»,— сказал немецкий министр. И тут же выступил за наращивание промышленного производства боеприпасов внутри ЕС и дальнейшую помощь Киеву.

Между тем сегодня в западных СМИ продолжили появляться новые подробности, касающиеся обстоятельств взрывов. Британская газета The Times со ссылкой на западные спецслужбы сообщила, что частным спонсором диверсий был гражданин Украины, не связанный с правительством страны или Владимиром Зеленским. По данным издания, западные спецслужбы не раскрывали эту информацию, чтобы не спровоцировать конфликт между Киевом и Берлином в момент, когда решался вопрос о поставках ПВО и танков Leopard. О том, что к диверсии причастны люди, связанные с Украиной, а не Россией или США, со ссылкой на источник в Конгрессе сообщило и американское издание Politico.

Впрочем, некоторые эксперты и журналисты в США по следам Сеймура Херша продолжают настаивать на версии о причастности Вашингтона. Правда, соответствующие материалы публикуются в СМИ, оппозиционных нынешней администрации.

Так, телеканал Fox News напомнил, что ««многомиллиардные инфраструктурные проекты (России.— “Ъ”) уже давно осуждались Западом как угроза национальной безопасности, поскольку они позволяли Москве легче продавать газ в Европу». Консервативный медиаресурс также подчеркнул, что публикации 7 марта «произошли после того, как Белый дом в прошлом месяце опроверг информацию, содержавшуюся в блоге американского журналиста-расследователя Сеймура Херша, в котором утверждалось, что нападением руководил президент Байден».

Тем временем директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак пояснил «Ъ», что, хотя и нужно «смотреть в корень — кто экономический бенефициар» случившегося, рынок давно переварил это событие. «Как бы цинично это ни звучало, у рынка короткая память. Инцидент будет волновать юристов, отчасти политиков и средства массовой информации. Чьими бы руками ни была осуществлена эта акция, это уже не имеет большого значения для газового рынка. И в позицию статус-кво, существовавшую до взрыва, рынок уже не вернется. Если только восстановление и запуск трубопровода не станут частью новых экономических договоренностей, которые могут появиться разве лишь в контексте мирного соглашения (между Москвой и Киевом.— “Ъ”)»,— отметил эксперт.

Екатерина Мур, Вашингтон; Алексей Забродин