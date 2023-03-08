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Коммерсантъ FM
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Франция трудолюбиво бастует

Как прошел День борьбы против пенсионной реформы

Франция медленно приходит в себя после прошедшей 7 марта масштабной акции протеста, в ходе которой профсоюзы в целом выполнили свою угрозу «поставить страну на паузу». Забастовки и пикеты действительно проходили по всей стране, затронув и ближайших соседей, особенно в том, что касается транспорта. Вернуться из Швейцарии в Париж в условиях отмены поездов попытался корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

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7 марта в Париже прошли многолюдные демонстрации против правительственных планов пенсионной реформы

7 марта в Париже прошли многолюдные демонстрации против правительственных планов пенсионной реформы

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

В ходе протестных акций демонстранты блокировали подъезд к НПЗ компании TotalEnergies недалеко от Гавра

В ходе протестных акций демонстранты блокировали подъезд к НПЗ компании TotalEnergies недалеко от Гавра

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Демонстрации протеста против планов правительства повысить пенсионный возраст прошли во многих городах Франции

Демонстрации протеста против планов правительства повысить пенсионный возраст прошли во многих городах Франции

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Забастовщики собрались перед предприятием компании TotalEnergies недалеко от Сен-Назера

Забастовщики собрались перед предприятием компании TotalEnergies недалеко от Сен-Назера

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Пикетчики на вокзале Сен-Лазар в Париже

Пикетчики на вокзале Сен-Лазар в Париже

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Демонстрации протеста против планов правительства повысить пенсионный возраст прошли во многих городах Франции

Демонстрации протеста против планов правительства повысить пенсионный возраст прошли во многих городах Франции

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

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7 марта в Париже прошли многолюдные демонстрации против правительственных планов пенсионной реформы

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

В ходе протестных акций демонстранты блокировали подъезд к НПЗ компании TotalEnergies недалеко от Гавра

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Демонстрации протеста против планов правительства повысить пенсионный возраст прошли во многих городах Франции

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Забастовщики собрались перед предприятием компании TotalEnergies недалеко от Сен-Назера

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Пикетчики на вокзале Сен-Лазар в Париже

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Демонстрации протеста против планов правительства повысить пенсионный возраст прошли во многих городах Франции

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Забастовки во Франции дело серьезное. Ничто не может быть пущено на самотек. С утра 6 марта железнодорожная компания присылала мне сообщение за сообщением. Текст был стандартным: «Ваш поезд номер такой-то 07/03 отменен». Мне предлагались деньги обратно или бесплатный обмен, без каких бы то ни было указаний, когда я все-таки смогу покинуть гостеприимную Швейцарию. Коллеги, французские журналисты, у которых опыта побольше, давно обменяли билеты на день раньше. Про день позже речи не шло — кто знает, надолго ли буза, профсоюзы настроены по-боевому.

Те, у кого были с собой машины, сели за руль, заправившись под завязку на границе, поскольку забастовщики заблокировали поставки бензина. В такие дни на заправках в приграничных районах Швейцарии стоят очереди французов, приехавших к соседям за бензином. Я же отдался компьютерной игре с железнодорожниками: кто раньше купит билет или отменит поезд. В итоге мне-таки удалось выхватить последнее место в одном из последних скоростных поездов TGV, не отмененных в тот день: совместная швейцарско-французская компания ухитрилась сохранить действующим один состав из пяти.

В вагоне царило удивительное спокойствие и веселая покорность судьбе. Никто не проклинал забастовщиков, хотя имел на то основания. Я оказался в окружении большой семьи — папа, мама и взрослая дочь. Против всех французских обычаев (беда сближает!) мы разделили сухой паек, запив его купленными в баре поезда волшебными напитками, и все три часа проговорили о том, как французы относятся к «социальному движению», хотя и с высоты второго этажа первого класса.

Телефон тихо рассказывал о новостях. Начальники профсоюзов хвастались, что вывели на улицы более трех миллионов.

Говорили, что 260 демонстраций двинулись в разные стороны по стране, что бастующие захватили порты в Руане и в Гавре, что Эмманюэль Макрон с компанией обязательно запросят пощады. Энергетики даже отключили линии, которые питают город Анноне, в котором появился на свет враг человечества нынешний министр труда Оливье Дюсопт,— чтобы знали впредь, кого рожать. «Ну это уже просто анекдот!» — отреагировал мой сосед. «Идиоты» — прокомментировала соседка.

Мы беседовали о новостях, и мне казалось, что мы говорим не о гражданской войне и пламени классовой борьбы, а о неожиданных заморозках в середине мая. Не заметить их нельзя, но на все есть свои рецепты. Мне кажется, моим попутчикам было интересно впервые объяснить иностранцу такие абсолютно понятные и привычные вещи.

Соседка преподает математику в колледже, она бы и вышла на работу, но коллеги посмотрят косо, к тому же, если никого нет на месте, день все равно коту под хвост. Пропущенное время не оплачивается, у профсоюзов есть на эти случаи черная касса, которая красиво называется «касса солидарности», но это устроено сложнее и несправедливее зарплатных ведомостей.

Профсоюзы угрожают превратить забастовку в бессрочную

«На госслужбе так,— вступает мой сосед.— Им все равно заплатят в итоге. Мне-то хуже». Мой собеседник — владелец рекрутингового агентства, и он еще вчера отпустил своих сотрудников на классовый бой, согласившись даже сохранить зарплату. А все просто — он все равно не был бы заранее предупрежден об их участии в акции, это обязаны делать только государственные служащие, значит, если движение не остановить, лучше его возглавить. Так думает и старшее поколение, для которого пенсии дело прошлое. У их родителей — булочная, и тут даже не о чем говорить: если однажды забастуют булочники, конец придет Франции.

Соседи учили меня выдержке и спокойствию. Впереди сложные дни. Транспортные мучения не закончатся завтра. Бывало, забастовки тянулись неделями.

Поскольку машины будут нарасхват, по Парижу лучше ходить пешком, март обещает быть теплым. Ездить в контору на велосипеде очень экологично, но не наездишься, потому что надо идти в душ прямо на рабочем месте. Метро превратится в квест, но зато есть две автоматические линии, 1-я и 14-я, которыми управляют роботы, пока не наученные бастовать. Проблемы будут с пригородными электричками, но их путейцы не осмелятся остановить полностью, публика тут нетерпеливая и непервоклассная. Она за свободу и может прибить, если тесно.

Одной из работающих линий я воспользовался вечером, когда мой поезд (кстати, без опозданий) прибыл на непривычно пустой Лионский вокзал. Автобусы не ходили — не столько потому, что забастовка, но и потому, что по Парижу шли колонны под разноцветными флагами, тянулись к площади Италии, на которой может поместиться население небольшого города. Оттуда гудели гуделки и хлопали петарды, но на прилегающих улицах было спокойно и многолюдно. Жители квартала, где много молодежи, решили отметить забастовку в барах. Настроение было приподнятое, как будто бы всем прямо завтра на пенсию.

Фотогалерея

Протесты против пенсионной реформы во Франции

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В ночь на 7 марта в разных городах Франции протестующие начали блокировать депо, трассы и вузы, были столкновения с полицией

В ночь на 7 марта в разных городах Франции протестующие начали блокировать депо, трассы и вузы, были столкновения с полицией

Фото: Laurent Cipriani / AP

В некоторых случаях полиция применяла слезоточивый газ для разгона демонстрантов &lt;br>На фото: протестующий держит плакат с надписью: «Вы не можете решить социальные проблемы с помощью слезоточивого газа»

В некоторых случаях полиция применяла слезоточивый газ для разгона демонстрантов
На фото: протестующий держит плакат с надписью: «Вы не можете решить социальные проблемы с помощью слезоточивого газа»

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Профсоюзы угрожают превратить забастовку в бессрочную. В разных городах планируется провести более 300 манифестаций. На улицы уже вышли более миллиона человек

Профсоюзы угрожают превратить забастовку в бессрочную. В разных городах планируется провести более 300 манифестаций. На улицы уже вышли более миллиона человек

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Приостановлена работа всех четырех терминалов по приему сжиженного природного газа. Три терминала компании Elengy прекратили работу на неделю, один объект компании Fluxys — на двое суток &lt;br>На фото: горящая шина у нефтеперерабатывающего завода TotalEnergies в Гонфрвиль-л&#39;Орше

Приостановлена работа всех четырех терминалов по приему сжиженного природного газа. Три терминала компании Elengy прекратили работу на неделю, один объект компании Fluxys — на двое суток
На фото: горящая шина у нефтеперерабатывающего завода TotalEnergies в Гонфрвиль-л'Орше

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Как передает BFMTV со ссылкой на «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT), заблокирована отправка топлива со всех НПЗ. Отмечается, что забастовки проходят на всех заводах

Как передает BFMTV со ссылкой на «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT), заблокирована отправка топлива со всех НПЗ. Отмечается, что забастовки проходят на всех заводах

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Ведущие профсоюзы Франции, включая «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT) и «Французскую демократическую конфедерацию рабочих» (CFDT), призывают к максимально возможным по масштабу акциям, чтобы «поставить Францию на паузу»

Ведущие профсоюзы Франции, включая «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT) и «Французскую демократическую конфедерацию рабочих» (CFDT), призывают к максимально возможным по масштабу акциям, чтобы «поставить Францию на паузу»

Фото: Laurent Cipriani / AP

7 марта на работу не вышли транспортники, учителя, работники городского хозяйства. Общественный транспорт работает с перебоями, закрыты многие общественные учреждения &lt;br>На фото: сотрудники полиции в Париже

7 марта на работу не вышли транспортники, учителя, работники городского хозяйства. Общественный транспорт работает с перебоями, закрыты многие общественные учреждения
На фото: сотрудники полиции в Париже

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Согласно опросу Ifop, проведенному для еженедельника Le Journal du Dimanche, только 32% французов выступают за пенсионную реформу. Несмотря на это, только 34% считают, что забастовки и демонстрации приведут к ее отмене

Согласно опросу Ifop, проведенному для еженедельника Le Journal du Dimanche, только 32% французов выступают за пенсионную реформу. Несмотря на это, только 34% считают, что забастовки и демонстрации приведут к ее отмене

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Французские профсоюзы объявляют общенациональную забастовку уже в шестой раз с начала года

Французские профсоюзы объявляют общенациональную забастовку уже в шестой раз с начала года

Фото: Laurent Cipriani / AP

В знак протеста прекратили работу десятки мусороперерабатывающих заводов Парижа

В знак протеста прекратили работу десятки мусороперерабатывающих заводов Парижа

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

Столкновения протестующих с полицией в Лионе

Столкновения протестующих с полицией в Лионе

Фото: Laurent Cipriani / AP

Демонстранты с надписями «Освободите меня от работы» и «Узник работы» в Париже

Демонстранты с надписями «Освободите меня от работы» и «Узник работы» в Париже

Фото: Christophe Ena / AP

Горящий рекламный щит на улице Лиона

Горящий рекламный щит на улице Лиона

Фото: Laurent Cipriani / AP

Протестующие на демонстрации в Сен-Назере

Протестующие на демонстрации в Сен-Назере

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Демонстранты на улицах Парижа

Демонстранты на улицах Парижа

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

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В ночь на 7 марта в разных городах Франции протестующие начали блокировать депо, трассы и вузы, были столкновения с полицией

Фото: Laurent Cipriani / AP

В некоторых случаях полиция применяла слезоточивый газ для разгона демонстрантов
На фото: протестующий держит плакат с надписью: «Вы не можете решить социальные проблемы с помощью слезоточивого газа»

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Профсоюзы угрожают превратить забастовку в бессрочную. В разных городах планируется провести более 300 манифестаций. На улицы уже вышли более миллиона человек

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Приостановлена работа всех четырех терминалов по приему сжиженного природного газа. Три терминала компании Elengy прекратили работу на неделю, один объект компании Fluxys — на двое суток
На фото: горящая шина у нефтеперерабатывающего завода TotalEnergies в Гонфрвиль-л'Орше

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Как передает BFMTV со ссылкой на «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT), заблокирована отправка топлива со всех НПЗ. Отмечается, что забастовки проходят на всех заводах

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Ведущие профсоюзы Франции, включая «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT) и «Французскую демократическую конфедерацию рабочих» (CFDT), призывают к максимально возможным по масштабу акциям, чтобы «поставить Францию на паузу»

Фото: Laurent Cipriani / AP

7 марта на работу не вышли транспортники, учителя, работники городского хозяйства. Общественный транспорт работает с перебоями, закрыты многие общественные учреждения
На фото: сотрудники полиции в Париже

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Согласно опросу Ifop, проведенному для еженедельника Le Journal du Dimanche, только 32% французов выступают за пенсионную реформу. Несмотря на это, только 34% считают, что забастовки и демонстрации приведут к ее отмене

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Французские профсоюзы объявляют общенациональную забастовку уже в шестой раз с начала года

Фото: Laurent Cipriani / AP

В знак протеста прекратили работу десятки мусороперерабатывающих заводов Парижа

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

Столкновения протестующих с полицией в Лионе

Фото: Laurent Cipriani / AP

Демонстранты с надписями «Освободите меня от работы» и «Узник работы» в Париже

Фото: Christophe Ena / AP

Горящий рекламный щит на улице Лиона

Фото: Laurent Cipriani / AP

Протестующие на демонстрации в Сен-Назере

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Демонстранты на улицах Парижа

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

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