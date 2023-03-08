Идентификация спорна

В Госдуме и Мосгордуме на этой неделе озаботились проблемой внедрения карт болельщиков — Fan ID. Причиной беспокойства стали почти пустые стадионы на первых после перерыва матчах чемпионата России по футболу. В связи с этим несколько депутатов обратились к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой отменить систему идентификации болельщиков, а думские коммунисты предложили «Единой России» подготовить на эту тему совместный законопроект. Единороссы к предложению отнеслись скептически, а помощник президента Игорь Левитин дал понять, что вопрос отмены Fan ID не стоит. Тем не менее эксперт считает, что на фоне спецоперации, когда от общества ждут сплочения и патриотизма, уступки со стороны власти были бы вполне логичны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Закон о допуске на спортивные соревнования только при условии обязательной идентификации участников и болельщиков вступил в силу с 1 июля 2022 года. Закон вызвал жесткую критику и привел к бойкоту матчей со стороны футбольных фанатов. Осенью 2022-го, когда система применялась лишь на пяти стадионах, средняя посещаемость чемпионата России по футболу составила 10 321 человек, а на первых после зимнего перерыва матчах, когда Fan ID заработал на всех аренах, снизилась до 7580 зрителей.

Первым в Госдуме футбольную тему поднял депутат-единоросс из Санкт-Петербурга Виталий Милонов. 6 марта он сообщил, что подготовил обращение на имя премьера Михаила Мишустина с просьбой отменить действие системы карт болельщиков до устранения пробелов в ее работе.

Как считает депутат Виталий Милонов, многочисленные жалобы от фанатов подтверждают, что Fan ID скорее тормозит развитие зрелищного спорта, чем усиливает безопасность на массовых мероприятиях.

Господину Милонову поступают сигналы о том, что новая система «буквально "обезлюдила" отечественные стадионы», а это оставляет клубы и организаторов матчей без заработка. В связи с этим единоросс полагает, что «правительство должно отреагировать и принять нужные шаги по защите и поддержке массового зрелищного спорта».

На инициативу оппонента тут же откликнулся коммунист Сергей Обухов, который заявил «РИА Новости», что фракция КПРФ в Госдуме готова в соавторстве с «Единой Россией» (ЕР) подготовить проект о частичной отмене карт болельщиков. «Не дожидаясь межпартийных переговоров и разработки нового законопроекта, я уже направил премьер-министру Мишустину депутатский запрос с предложением решить постановлением правительства вопрос о выводе внутрироссийских соревнований из системы Fan ID»,— рассказал “Ъ” господин Обухов. По его словам, на уровне частных разговоров многие единороссы «все понимают» и выступают за частичную отмену Fan ID. «Но в то же время все они отсылают к политическому решению руководства фракции. После завершения региональной недели, когда руководство всех фракций вернется в Москву, возможно обсуждение этого вопроса не на депутатском уровне, а на уровне руководства»,— добавил коммунист. Он напомнил, что КПРФ еще летом 2022 года внесла в Думу законопроект об отмене Fan ID, поэтому единороссам в любом случае предстоит определиться. «Если депутаты ЕР от Милонова до Журовой (Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.— “Ъ”) надавят на свое руководство и оно согласится внести новый законопроект об исключении внутрироссийского чемпионата из этой системы, то в КПРФ готовы к коллективной работе»,— резюмировал депутат.

Товарища по партии поддержал и член комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Виктор Максимов, подготовивший проект обращения столичного парламента в правительство РФ с предложением отмены Fan ID. Как напоминает депутат, еще в феврале 2022 года фанатские объединения всех клубов Российской премьер-лиги объявили, что не будут посещать матчи до отмены закона о Fan ID. «Тренеры российских футбольных клубов также выразили недовольство новой системой идентификации болельщиков, заявляя, что после ее введения трибуны сильно опустели. По данным спортивных интернет-порталов, после введения Fan ID посещаемость матчей в отдельных городах России упала на 66–72%»,— пишет коммунист. По его мнению, система распознавания лиц на входе на стадион и проверка владельцев билетов в полной мере позволяют поддерживать безопасность зрителей на высоком уровне.

Глава профильного комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР), напротив, призвал не торопиться с выводами: по его словам, нужно сначала разобраться в причинах отсутствия болельщиков на футбольных матчах и реагировать на это в первую очередь должны Минспорт и Минцифры.

«Это может быть зима, Fan ID, общее настроение в связи с СВО, экономическая ситуация в стране, какие-либо другие причины или все в совокупности. Я хочу получить от них ответ, потому что они ведут статистику или по крайней мере должны ее вести — Минцифры точно. И после этого мы будем делать выводы»,— заявил господин Свищев изданию «Лента.ру».

Еще более скептически отнесся к инициативам коллег член комитета Госдумы по спорту Роман Терюшков (ЕР). Система идентификации зрителей «внедрена и работает без каких-либо нареканий», заверил он “Ъ”: «Получить паспорт болельщика можно при помощи сервиса "Госуслуги" за считаные минуты. Согласно процедуре, в настоящее время требуется однократный личный визит в МФЦ, а в скором времени мы можем ожидать упрощения процедуры — без личного визита». Разговоры о снижении посещаемости, по убеждению единоросса, «не имеют под собой почвы», так как карта «никак не ограничивает право посещения спортивных мероприятий»: по его данным, число отказов в выдаче Fan ID составляет всего 47 на 500 тыс. (0,0094%). Что же касается бойкота фанатов, то он, допускает господин Терюшков, вызван тем, что «определенный костяк ультрас имеет правонарушения и в выдаче карты им, соответственно, будет отказано». «В попытке противопоставления себя закону и порядку, безопасности на стадионах эта группа давит на законопослушных болельщиков, чтобы те не ходили на стадионы. На этот вопрос и нужно направить свою энергию депутатам Обухову и Милонову. В правовом государстве недопустимо, чтобы одна организованная группа граждан довлела над законопослушными болельщиками»,— резюмировал депутат.

В том же духе высказался 7 марта и помощник президента РФ, первый вице-президент российского Олимпийского комитета Игорь Левитин, отметивший, что вопрос об отмене Fan ID сегодня не стоит.

«Решение принято, система задействована. Если есть какие-то вопросы по оформлению, это нужно поправить»,— заявил чиновник «РИА Новости».

Политолог Константин Калачев полагает, что предложения ввести Fan ID основывались не только на опыте ЧМ-2018 в России, но и на опасениях, связанных с активностью фанатских группировок и памятью о беспорядках в центре Москвы летом 2002 года после проигрыша российской сборной японцам. Но сейчас на фоне спецоперации на Украине футбольные фанаты демонстрируют патриотизм, идут в добровольцы, участвуют в военных действиях, подчеркивает эксперт: «Футбольные сообщества других стран могли играть на стороне оппозиции, у нас все наоборот. Футбольные сообщества в новых условиях становятся носителями идеи сплочения вокруг флага, точками сборки ультрапатриотов». У власти нет причин опасаться их в вопросах политики, поэтому вряд ли стоит создавать раздражители, которые мешают диалогу, рассуждает господин Калачев: «Футбольные сообщества сплачивает недовольство введением Fan ID. Но проблема даже глубже, ведь футбол выполняет важную социальную функцию. Футбол — это больше, чем спорт, больше, чем выпуск пара. Отнимать у народа возможность без проблем и усилий свободно ходить на стадионы в условиях, когда власть нацелена на сплочение общества и получение его поддержки, просто нелогично». Уступки назрели, депутаты это чувствуют и хотят на этой теме пропиариться, но «лучший пиар могла бы получить власть, если бы просто признала ошибку», заключает политолог.

Елена Рожкова, Мария Макутина