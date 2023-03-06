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Коммерсантъ FM
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Экспорт поддержат балкерами

Власти могут направить на закупку судов 70 млрд руб.

Как выяснил “Ъ”, программа государственных субсидий на закупки флота для внешнеторговых операций может распространиться до 2034 года на 85 судов, большинство из которых — балкеры, в том числе Capesize. Ожидается, что банки выделят на эти цели более 150 млрд руб., из которых правительство субсидирует порядка 70 млрд руб., в том числе 24 млрд руб.— в ближайшие два года. При этом в программе почти нет нефтяных танкеров. По мнению аналитиков, потребности в судах для перевозки нефти уже закрыты «теневым флотом».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Программа государственного субсидирования ставки по кредитам на закупку флота для экспортно-импортных операций РФ может распространиться на 85 судов общей стоимостью 150 млрд руб., рассказал “Ъ” источник, знакомый с ходом обсуждения проекта. Речь идет о судах разных типов и размеров, как подержанных, так и строящихся,— прежде всего о 60 балкерах, в том числе о 12 Capesize. Также на субсидирование претендуют семь—девять контейнеровозов и семь многоцелевых судов. Танкеры в программе также есть, говорит собеседник “Ъ”, 15 единиц классом не выше Aframax (таких восемь), предназначенные для неуточненных типов грузов. Один из источников настаивает, что нефтяные танкеры в программу не попадают.

Правительство разрабатывало программу поддержки закупки судов с 2022 года (см. “Ъ” от 10 ноября 2022 года). Речь идет о субсидировании ставки по кредитам для банков, которые будут финансировать закупку и фрахт судов для обслуживания российских экспортно-импортных потоков.

В отличие от других программ, стимулирующих строительство судов на российских верфях, эти субсидии должны распространяться на закупку продукции зарубежных верфей и флота на вторичном рынке. Внешнеторговый оборот российских портов по большей части обслуживается судами, не контролируемыми российскими компаниями,— на них (в единицах судов) пришлось в 2022 году порядка 70% экспортно-импортного грузооборота.

Субсидии, по документу, должны позволить банкам предоставить льготные кредиты по ставке 4%. Государство субсидирует до 9 процентных пунктов коммерческой ставки (ключевая ставка ЦБ плюс 3 п. п.). Ранее субсидию планировали предоставлять на условии того, что стоимость грузооборота по экспорту-импорту из РФ для купленного судна составляет не менее 100% размера субсидии.

Сейчас, рассказывает “Ъ” собеседник, знакомый с январской версией документа, для получения субсидии объем груза, перевезенный в рамках ВЭД, должен составлять не менее 50% всего объема перевезенного груза в отчетный период.

Разные собеседники “Ъ” говорят о разных объемах предусмотренного финансирования программы. Один сообщает, что в 2023–2024 годах планируется на нее выделить 24,3 млрд руб. из Резервного фонда правительства (11 млрд руб. в 2023 году и 13 млрд руб. в 2024 году), а далее до 2034 года финансировать ее за счет госпрограммы «Развитие транспортной системы», которая для этих целей будет увеличена примерно на 46 млрд руб. Другой собеседник “Ъ” говорит, что речь идет о 5 млрд руб. в 2023 году и 30 млрд руб. в 2024 году. В Минфине “Ъ” сообщили, что «в настоящий момент вопрос в части количества судов и источников финансирования по данной программе прорабатывается совместно с Минтрансом». В Минтрансе на запрос не ответили.

В FESCO сообщили, что поддерживают меры по субсидированию покупки судов и заинтересованы в их приобретении на условиях льготной кредитной ставки, но финальное решение об участии будет зависеть от параметров программы.

Интерес подтвердили и в группе «Дело». «Развитие собственного флота в бассейнах присутствия позволит обеспечить стабильное и качественное удовлетворение потребностей нескольких тысяч наших клиентов в экспортно-импортных перевозках, что особенно актуально на фоне ухода многих международных судоходных компаний,— говорят там.— Мы заинтересованы в приобретении порядка 30 контейнерных и многоцелевых судов на горизонте нескольких лет». Потенциальные заказчики балкеров от комментариев воздержались.

Своих морских балкеров в России толком не было, отмечает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, и в этом случае программа точно нужна, в отличие от ситуации с танкерами. Сейчас российским угольным компаниям, уже владеющим портами и терминалами, очень актуально комплексное выстраивание логистики, особенно когда речь идет о сверхдлинных маршрутах с Северо-Запада в Азию. Также сейчас востребованы балкеры для зерновых грузов.

С нефтяными танкерами за счет формирования достаточного теневого флота проблема каким-то образом решилась, полагает эксперт, допуская, что они могли не попасть в программу, поскольку нефтяные компании располагают достаточными финансовыми ресурсами, чтобы самостоятельно решить эту проблему. Российской судостроительной отрасли в этой программе не удастся поучаствовать, заключает он, поскольку она к этому не готова.

Наталья Скорлыгина, Татьяна Дятел

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