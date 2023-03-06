Экспорт поддержат балкерами

Как выяснил “Ъ”, программа государственных субсидий на закупки флота для внешнеторговых операций может распространиться до 2034 года на 85 судов, большинство из которых — балкеры, в том числе Capesize. Ожидается, что банки выделят на эти цели более 150 млрд руб., из которых правительство субсидирует порядка 70 млрд руб., в том числе 24 млрд руб.— в ближайшие два года. При этом в программе почти нет нефтяных танкеров. По мнению аналитиков, потребности в судах для перевозки нефти уже закрыты «теневым флотом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Программа государственного субсидирования ставки по кредитам на закупку флота для экспортно-импортных операций РФ может распространиться на 85 судов общей стоимостью 150 млрд руб., рассказал “Ъ” источник, знакомый с ходом обсуждения проекта. Речь идет о судах разных типов и размеров, как подержанных, так и строящихся,— прежде всего о 60 балкерах, в том числе о 12 Capesize. Также на субсидирование претендуют семь—девять контейнеровозов и семь многоцелевых судов. Танкеры в программе также есть, говорит собеседник “Ъ”, 15 единиц классом не выше Aframax (таких восемь), предназначенные для неуточненных типов грузов. Один из источников настаивает, что нефтяные танкеры в программу не попадают.

Правительство разрабатывало программу поддержки закупки судов с 2022 года (см. “Ъ” от 10 ноября 2022 года). Речь идет о субсидировании ставки по кредитам для банков, которые будут финансировать закупку и фрахт судов для обслуживания российских экспортно-импортных потоков.

В отличие от других программ, стимулирующих строительство судов на российских верфях, эти субсидии должны распространяться на закупку продукции зарубежных верфей и флота на вторичном рынке. Внешнеторговый оборот российских портов по большей части обслуживается судами, не контролируемыми российскими компаниями,— на них (в единицах судов) пришлось в 2022 году порядка 70% экспортно-импортного грузооборота.

Субсидии, по документу, должны позволить банкам предоставить льготные кредиты по ставке 4%. Государство субсидирует до 9 процентных пунктов коммерческой ставки (ключевая ставка ЦБ плюс 3 п. п.). Ранее субсидию планировали предоставлять на условии того, что стоимость грузооборота по экспорту-импорту из РФ для купленного судна составляет не менее 100% размера субсидии.

Сейчас, рассказывает “Ъ” собеседник, знакомый с январской версией документа, для получения субсидии объем груза, перевезенный в рамках ВЭД, должен составлять не менее 50% всего объема перевезенного груза в отчетный период.

Разные собеседники “Ъ” говорят о разных объемах предусмотренного финансирования программы. Один сообщает, что в 2023–2024 годах планируется на нее выделить 24,3 млрд руб. из Резервного фонда правительства (11 млрд руб. в 2023 году и 13 млрд руб. в 2024 году), а далее до 2034 года финансировать ее за счет госпрограммы «Развитие транспортной системы», которая для этих целей будет увеличена примерно на 46 млрд руб. Другой собеседник “Ъ” говорит, что речь идет о 5 млрд руб. в 2023 году и 30 млрд руб. в 2024 году. В Минфине “Ъ” сообщили, что «в настоящий момент вопрос в части количества судов и источников финансирования по данной программе прорабатывается совместно с Минтрансом». В Минтрансе на запрос не ответили.

В FESCO сообщили, что поддерживают меры по субсидированию покупки судов и заинтересованы в их приобретении на условиях льготной кредитной ставки, но финальное решение об участии будет зависеть от параметров программы.

Интерес подтвердили и в группе «Дело». «Развитие собственного флота в бассейнах присутствия позволит обеспечить стабильное и качественное удовлетворение потребностей нескольких тысяч наших клиентов в экспортно-импортных перевозках, что особенно актуально на фоне ухода многих международных судоходных компаний,— говорят там.— Мы заинтересованы в приобретении порядка 30 контейнерных и многоцелевых судов на горизонте нескольких лет». Потенциальные заказчики балкеров от комментариев воздержались.

Своих морских балкеров в России толком не было, отмечает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, и в этом случае программа точно нужна, в отличие от ситуации с танкерами. Сейчас российским угольным компаниям, уже владеющим портами и терминалами, очень актуально комплексное выстраивание логистики, особенно когда речь идет о сверхдлинных маршрутах с Северо-Запада в Азию. Также сейчас востребованы балкеры для зерновых грузов.

С нефтяными танкерами за счет формирования достаточного теневого флота проблема каким-то образом решилась, полагает эксперт, допуская, что они могли не попасть в программу, поскольку нефтяные компании располагают достаточными финансовыми ресурсами, чтобы самостоятельно решить эту проблему. Российской судостроительной отрасли в этой программе не удастся поучаствовать, заключает он, поскольку она к этому не готова.

Наталья Скорлыгина, Татьяна Дятел