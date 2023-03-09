Мертвые души записали на Пушкина

От мошенничеств в рамках программы «Пушкинская карта», которая позволяет молодежи бесплатно посещать культурные мероприятия за государственный счет, несут убытки добросовестные организаторы и билетные операторы, выяснил “Ъ”. Злоумышленники выводят деньги через покупку билетов на несуществующие мероприятия, а оператор программы Почта-банк для предотвращения хищений отключает от нее небольших организаторов, блокируя переводы билетным операторам. Это уже спровоцировало рост исков к последним.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил президенту Владимиру Путину 9 марта, что мошенникам удалось украсть 100 млн руб. с карт молодежной госпрограммы «Пушкинская карта» (ее оператором выступает Почта-банк). Злоумышленники уже найдены, а средства арестованы, заверил чиновник. В Следственном комитете уточнили, что расследуют уголовное дело о хищениях.

«Пушкинская карта» — госпрограмма для россиян 14–22 лет, запущенная в августе 2021 года. Оформить ее можно через аккаунт на «Госуслугах», а выбрать понравившееся мероприятие — например, на портале «PRO.Культура.РФ». С карты, на которую государство зачисляет 5 тыс. руб., можно оплатить билеты в музеи, театры, выставки, филармонии и концерты. В начале февраля число владельцев «Пушкинской карты» достигло 8 млн человек.

Впервые подозрительные операции по обналичиванию средств с «Пушкинских карт» были выявлены прошлой осенью, говорят источники “Ъ” на рынке билетных операторов.

Схема, по их словам, выглядит так: владелец карты, который не намерен использовать ее по назначению, но хочет вывести деньги, может обратиться за помощью к «обнальщикам», которые рекламируют свои услуги в интернете и через Telegram.

Они предлагают 4 тыс. руб. в обмен на данные карты номиналом 5 тыс. руб.

Мошенники регистрируют на портале «PRO.Культура.РФ» вымышленное мероприятие, на которое продают через агрегаторы билеты стоимостью номинала «Пушкинской карты». Покупают эти билеты те, кто получил от реальных владельцев данные карты. Мошеннические действия может выявить билетный оператор при анализе трансакций — «например, повторное оформление билета на один и тот же номер телефона, покупка большого числа билетов с одной электронной почты или одного IP-адреса», говорит собеседник “Ъ” на рынке организации мероприятий. В схеме, по словам источников “Ъ”, зачастую задействованы небольшие региональные организаторы мероприятий, которые способны пройти проверку Минкульта, «они могут иметь договоры и с площадкой, и с артистами».

В результате еще осенью 2022 года Почта-банк начал отключать от программы небольших частных организаторов, средства за билеты зависали у операторов до выяснения обстоятельств подозрительных списаний, и в том числе добросовестные организаторы мероприятий перестали получать часть средств, говорят источники “Ъ”. «При появлении недобросовестных участников программы "Пушкинская карта" работа ведется правоохранительными органами, мы тесно взаимодействуем с участниками процесса»,— сообщили в банке.

16 миллиардов рублей составят расходы на программу «Пушкинская карта» в 2023 году, по данным Минкульта.

Действия мошенников уже спровоцировали рост числа судебных разбирательств между организаторами мероприятий, билетными операторами и банком. Так, в конце 2022 года организатор Руслан Жусалин (ИП Жусалин Руслан Айтжанович) подал иск к TicketsCloud (ООО «Тикет Клауд») и Почта-банку (третья сторона) на 11,2 млн руб. TicketsCloud не произвела в полном объеме перевод денежных средств, полученных от продажи билетов, следует из материалов дела. Суд удовлетворил требование истца. Похожий иск к TicketsCloud “Ъ” обнаружил на портале «Электронное правосудие» со стороны ИП Амшинского Николая Алексеевича (подан 18 октября 2022 года на 2,6 млн руб.). Третьими лицами указаны Почта-банк и Минкульт. Иск в картотеке не опубликован, разбирательство еще не завершено. В TicketsCloud и других операторах не стали комментировать ситуацию.

Выявление столь крупного мошенничества может негативно повлиять на принятие решения о продлении программы «Пушкинская карта», считает член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев. «Безусловно, случившееся также затронет интересы банка как оператора программы,— добавляет кандидат юридических наук, доцент МГЮА Елена Гринь.— Но судебные разбирательства не затрагивают банк напрямую, он привлечен к участию в качестве третьего лица, в то время как бизнес — билетные операторы и добросовестные организаторы мероприятий — от мошеннических схем будет нести убытки».

Татьяна Исакова